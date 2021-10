“Oddio, che dolore”. GF Vip 6, il gioco tra i vipponi finisce male. Incidente per Lulù

Incidente al GF Vip 6 poco prima dell’ottava puntata, in onda venerdì in onda venerdì 8 ottobre in prima serata con la conduzione di Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tanti i colpi di scena, gli contri e le sorprese per i vipponi che si trovano rinchiusi in casa dal 13 settembre.

In nomination finiscono Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, i quali dovranno vedersela al televoto il prossimo lunedì. Durante l’ottavo appuntamento del GF Vip 6 uno dei concorrenti del reality show ha dovuto abbandonare la casa. Si tratta di Samy Youssef, sconfitto al televoto dal giornalista Rai Amedeo Goria. Il modello non ha trovato il biglietto di ritorno ed è definitivamente fuori dai giochi.





Ma torniamo all’incidente avvenuto poco prima della diretta di venerdì 8 ottobre, quando Lulù Selassié e Samy hanno deciso di divertirsi ballando e facendo delle prese in stile Dirty Dancing. Durante il ballo Lulù si è gettata tra le braccia del modello, pronta ad essere sollevata come nell’indimenticabile scena del film con Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Ma la presa non è riuscita e i due sono finiti a terra. La principessa Lulù ha preso una storta ed è stata soccorsa da un medico che le ha fasciato il piede e dato un antidolorifico. Fortunatamente per la principessa l’incidente non ha causato niente di grave.

Nella puntata di ieri sera proprio il suo compagno di ballo è stato eliminato al televoto dal giornalista Amedeo Goria. Il modello non ha trovato il biglietto di ritorno e ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show aggiungendosi ai due eliminati: Tommaso Eletti e Andrea Casalino.