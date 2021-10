Nuovo episodio con Lulù Selassié protagonista in negativo al ‘GF Vip 6′. La gieffina non sta riscuotendo un enorme successo nel pubblico, infatti i telespettatori non hanno gradito il suo atteggiamento un po’ troppo morboso nei confronti di Manuel Bortuzzo. E a criticarla sono anche state le sue due sorelle: “Non mi piace come si comporta in generale. Dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta. Tu balla con me, non ballare con Lulù. Lasciamo che balli con Manuel, parliamo dopo con nostra sorella”.

Qualche ora fa, prima dell’episodio di cui vi stiamo per parlare, ha detto: “Mi piace essere piccola in confronto a un uomo”. Poi la frase choc: “L’uomo nano chi lo vuole” e scatenando anche risposta di Raffaella Fico: “No Lulù dai, non si dice così”. Tantissime le critiche social: “La frase di Lulù è triste ed infelice ma la cosa che mi irrita di più è che per settimane l’hanno fatta passare come quella sensibile e dolce della casa quando è un’egocentrica del caz… e anche una grandissima maleducata #gfvip”.

Lulù Selassié non si è comportata in modo esemplare nei confronti della regia del ‘GF Vip 6’. Si è resa infatti protagonista di un gesto non consentito e si è udita una voce di un uomo, che le ha fatto notare l’episodio in questione. Invece di accogliere immediatamente l’invito ad evitare di continuare a comportarsi così, ha voluto controbattere con una frase che ha fatto innervosire il pubblico. Sono stati numerosi i messaggi degli utenti, che hanno iniziato a criticare fortemente la principessa etiope.





La regia ha invitato Lulù Selassié a smettere di fumare nel patio e di uscire dunque da quel luogo. Lei ha prima affermato: “Fa freddo”, poi è stata nuovamente invitata ad alzarsi e ad andare via da lì.. A quel punto ha riferito: “Dammi il tempo di alzarmi, oh. Ho il teletrasporto? Sono Speedy Gonzales?”. E si è subito abbattuta una vera e propria bufera sulla ragazza. Alcuni utenti hanno pubblicato il video in questione sul web, condensandolo di critiche molto forti nei suoi confronti.

Il popolo del web ha dunque sbottato così contro Lulù Selassié: “Più che altro non capisco lei che fa: ‘Eh dammi il tempo di alzarmi sono Speedy Gonzales’ quando l’autore ha ripetuto la frase palesemente perché lei aveva iniziato a lamentarsi dicendo: ‘Ho freddo’ sperando di poter non andare fuori“, “Educata come sempre”. Chissà cosa combinerà ancora nella Casa più spiata d’Italia.