È iniziata lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che con i suoi commenti velenosi ha già conquistato il pubblico italiano.

Entrati al GF Vip 6 da una decina di giorni, i concorrenti stanno prendendo le misure e si studiano tra loro. Sono già nate simpatie, come il trio formato da Manuel Bortuzzi, Aldo Montano e Alex Belli, ribattezzati i Tre moschettieri e il feeling tra la principessa Lucrezia e Manuel Bortuzzo. Oltre ai normali momenti di vita, nella casa ci sono le regole e i divieti a cui i vipponi si devono attenere. Partiamo dalla spesa. La cifra dipende dal budget settimanale che di norma è di circa 20 euro, che può calare a 10 euro se ci sono delle penalità.

GF Vip 6, divieti e regole della casa

Ovviamente chi soffre di intolleranze o allergie può trovare tutti i cibi necessari, ma i vipponi non possono assolutamente ordinare prodotti dall’esterno come pizze o altro. Della pulizia della casa e della piscina del GF Vip 6 si occupano gli inquilini ma tutta la parte della sanificazione è a carico dello staff. Le lenzuola e gli asciugamani vengono cambiati una volta a settimana mentre i detersivi e la carta igienica sono forniti dalla produzione. Nella casa c’è una lavatrice con asciugatrice, asse e ferro da stiro ma non c’è la lavastoviglie.





Come raccontato da TV Sorrisi e Canzoni gli abiti che indossano vengono inviati dai parenti o dagli amici. I vipponi del GF Vip 6 hanno a disposizione una sarta ma nessun truccatore o parrucchiere. Dove finiscono i cellulari? Nessuno lascia mai i telefoni a casa, poco prima di entrare nella casa gli smartphone vengono spenti, sigillati e conservati in una cassaforte.

I vipponi hanno anche il divieto assoluto di portare in casa libri, riviste, orologi, giochi di intrattenimento all’interno della casa. I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno a disposizione un armadietto con dei medicinali e in caso di necessità – sotto prescrizione medica – possono chiedere altre medicine. Nella casa c’è anche la possibilità di parlare con uno psicologo, come è accaduto lo scorso anno quando Dayane Mello perse il fratello Lucas mentre si trovava al GF Vip.