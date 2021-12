“Sole, attenzione!”. La regia irrompe al GF Vip e avvisa Soleil Sorge. Lo avevano notato tutti

Sono giornate movimentate quelle di Soleil Sorge al GF Vip 6. Lunedì 20 dicembre c’è stata una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e anche questa volta l’influencer italoamericana è stata la grande protagonista.

Durante il reality show la storia tra Soleil Sorge e Alex Belli ha tenuto banco per tutte le puntate, e anche ora che l’attore è uscito il GF Vip 6 ha continuato a parlare della loro ormai ex amicizia. Tutta questa insistenza nel trattare questo ‘caso’ ha infastidito non solo molti telespettatori, ma anche alcune vippone.

GF Vip 6, la regia avvisa Soleil Sorge: “Attenzione”

“Tutta questa cosa ha stancato sinceramente – ha detto Eva Grimaldi in camera – io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione di Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila, esiste Carmen… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!”.





Anche le veterane Manila Nazzaro e Carmen Russo, si sono trovate d’accordo con l’attrice. È evidente ormai che gli autori del GF Vip 6 e lo stesso Alfonso Signorini abbiano una sorta di debole per la concorrente, sempre protagonista di tutte le puntate in diretta su Canale 5.

Ma quello della regia che avverte Soleil del rossetto tra i denti?

E la cosa è balzata agli occhi dei telespettatori anche durante il nuovo appuntamento andato in onda lunedì 20 dicembre. In un video pubblicato sui social, si sente infatti la regia del GF Vip 6 avvisare Soleil Sorge perché aveva un po’ di rossetto sui denti. “Sole, occhio che hai il rossetto sui denti”, dice la voce fuoricampo. E lei ringrazia: “Amore grazie, questo sì che è un Grande Fratello”.