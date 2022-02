Appena entrato al GF Vip 6 Barù è diventato uno dei concorrenti più amati della Casa. Le sue battute e la sua schiettezza sono infatti molto apprezzate dal pubblico e ovviamente, come ogni reality che si rispetti, c’è molta curiosità intorno all’amicizia nata con Jessica Selassiè, che spesso si è lasciata andare a commenti lusinghieri nei confronti del vip.

Secondo alcuni sarebbe proprio lui il favorito alla vittoria quando manca quasi un mese esatto alla conclusione dell’edizione numero sei del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quando è entrato, Barù non si è mai nascosto dietro a un dito e anche in occasione del ‘Katia Ricciarelli gate’ ha detto la sua andando contro la decisione del GF Vip e Alfonso Signorini di non squalificare la cantante e non prendere una posizione dopo le sue parole.

“La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi non lo puoi proprio dire. Io non lo direi mai, sono sempre super attento. Mia nonno non ha mai detto una cosa del genere”, ha detto Barù. E poi: “Non è questione di generazione. Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli Usa saresti fucked. Cose brutte”.





Ma torniamo alla ship tra Barù e Jessica, quelli che il web ha ribattezzato Jerù. La scorsa notte Barù si è infilato nel letto di Jessica che lo ha spiazzato con una domanda: “Barù, ma ti faccio proprio schifo?”. E lui: “No, anzi… ho solo paura”. Parole che hanno riacceso la speranza di vedere la coppia uscire insieme dal GF Vip. A metterci un po’ di pepe ci ha pensato anche la regia del Grande Fratello Vip, perché mentre i due chiacchieravano a letto, dalla voce fuoricampo si è sentito.

“Tiralo fuori Barù, grazie”. Poi dopo qualche secondo di silenzio: “Il microfono”. Inevitabile le risate dei vipponi che si trovavano nella stanza e che hanno preso la palla al balzo per fare battutine maliziose e risate. “Ti amoooo”, ha gridato Sophie rivolgendosi alla persona che ha fatto la richiesta. E ancora chi ha ripetuto: “Tiralo fuori Barù”, “Escilo”.