“Correte tutti”. GF Vip, provvedimento disciplinare: il comunicato ufficiale e la decisione

L’ultimo provvedimento disciplinare al GF Vip 6 era arrivato quando Francesca Cipriani non aveva rispettato il freeze durante il primo incontro con il fidanzato Alessandro, poi entrato nella casa per trascorrere qualche giorno insieme a lei e agli altri vipponi.

In quella occasione, come prevede il regolamento, il Grande Fratello Vip aveva deciso di punire tutti i concorrenti e non solo il colpevole della violazione con una riduzione del budget della spesa a disposizione. Francesca Cipriani si era scusata spiegando di non aver sentito il ‘freeze’ ma a niente erano servite le scuse e i vipponi avevano dovuto affrontare la settimana con il budet ridotto.

GF Vip 6, provvedimento disciplinare per regolamento violato

Ora è tempo di un altro provvedimento disciplinare per i concorrenti del GF Vip 6. Carmen Russo e Manila Nazzaro convocano i loro compagni in salone e leggono loro il comunicato ufficiale. Anche questa settimana il Grande Fratello Vip ha deciso di decurtare il budget settimanale che i vipponi hanno a disposizione per la spesa.





“Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310 euro. Il Grande Fratello Vip ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in casa”, leggono le due concorrenti. I due vipponi che hanno violato il regolamento sarebbero Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Gli unici concorrenti che possono utilizzare gli occhiali da sole anche all’interno della mura della casa sono quelli che hanno occhiali da sole graduati.

Anche se i due vipponi non sono presenti durante la lettura del comunicato ufficiale, Manila Nazzaro li rimprovera ironicamente: “Sophie e Gianmaria, che sono gli unici che non ce li hanno da vista, mangeranno di meno!”. Anche questa settimana i concorrenti del GF Vip 6 dovranno trovare il modo di far quadrare i conti e acquistare tutto il necessario per la settimana con un budget molto ridotto.