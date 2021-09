“Devi abbandonare la casa”. GF Vip 6 finito per il vippone: la notizia in diretta

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, dove negli ultimi giorni ne sono successe delle belle tra liti (Gianmaria e Soleil) e la passione scoppiata tra la principessa Lulù e Manuel Bortuzzo. A rischio questa settimana Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana, e un primo inquilino ha dovuto abbandonare la casa.

In diretta volano parole tra Miriana, Jessica e Soleil. L’ex corteggiatrice di UeD accusata di essere maleducata. “Jessica ha sempre da ridire su tutto, dopo un po’ non ne posso più”, si difende Soleil Sorge. “Miriana è tutta carina e poi dietro dice di tutto…”. Nella discussione interviene anche Manila, che conferma la maleducazione dell’influencer.

GF Vip 6, chi è il primo eliminato

In Casa è arrivato il momento delle nomination. Alfonso, il conduttore del programma, richiede che vengano effettuate alcune in Confessionale altre davanti agli altri concorrenti. Intorno al tavolo della Superled, il primo ad esprimere il suo pensiero è Giucas che fa il nome di Amedeo, continua Ainett che nomina Miriana, Sophie sceglie la carta di Gianmaria, Samy manda in nomination Nicola così come anche Gianmaria.





Proseguono con i possibili nominati e Andrea, dopo la sfuriata durante la puntata, vuole fuori Davide, nominato anche da Francesca; Nicola mostra la carta con l’immagine di Ainett, Miriana vota Amedeo mentre quest’ultimo nomina Andrea. Al termine delle nomination palesi, i Vip raggiungono gli altri inquilini e tornano in salone. È il momento di Raffaella ad entrare per prima in Confessionale dove fa il nome di Miriana e, durante il loro turno, anche Manuel e Manila concorderanno con la sua scelta.

Jo nomina Nicola mentre Katia, Carmen e Soleil votano Gianmaria ed, in fine, Alex fa il nome di Andrea. Con Miriana, Nicola, Andrea e Gianmaria in nomination, si dichiara ufficialmente aperto il secondo televoto del #GFVIP. Il primo eliminato è invece Tommaso Eletti, che ha perso la sfida contro l’attore Daniele Silvestri.