L’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip ha avuto l’effetto di una bomba. La compagna, forse ex, di Alex Belli non perde un’occasione per farsi notare. Ieri, nella notte, aveva avuto un nuovo faccia a faccia con Soleil Sorge lasciandosi andare a confessioni inaspettate. “No, va beh, ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirtelo davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro”.



“Sì, inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo”. Parole, quelle di Delia Duran, preambolo per un clamoroso riavvicinamento. Riavvicinamento che invece non ci sarà con Jessica Selassiè che ha mal gradito il comportamento della modella sudamericana nei confronti di Barù dal quale lei è attratta.



Delia Duran ha assicurato come non ci sia niente oltre l’amicizia. Ma le sue parole non sembrano convincere le altre gieffine. “Se io ti vedo davanti a lui, che parlate in spagnolo… Tu però rispondevi in modo civettuolo. Se ti piace, va bene e fallo, perché sei libera ai miei occhi, però stavi flirtando”, ha attacato Miriana Trevisan. “Ma stavamo scherzando sul nulla. Io ho un modo di giocare e scherzare con lui. Non ricordo di aver fatto questi gesti. Io rispetto Jessica, non voglio assolutamente dar fastidio a nessuno. Posso essere libera?”, ha ribattuto Delia.







Mirian non si è fermata. “Se tre donne ti dicono che la tua modalità è differente alle battute che fa lui. Tu lo rifiuti solo per Jessica? Ascoltaci se tre donne ti dicono che hanno avuto la stessa impressione. Ci scherzi in modo diverso, in modo molto erotico”, incassando il sostegno di Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, che credono che Delia Duran dovrebbe allontanarsi da Barù se non è attratta seriamente da lui.



“Jessica mi ha detto di non ballare più con Barù. Io lo faccio ma sono rimasta basita. Questo non è bello, io cercherò di non farlo ma da amica le direi di smetterla perché lo sta soffocando”, ha spiegato Delia Duran. Insomma, la situazione in vista della puntata di stasera è già bollente.