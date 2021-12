La puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 6 dicembre ha visto tanti colpi di scena. Come sempre sono stati tanti i temi trattati dal conduttore Alfonso Signorini e dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ma è stato anche il momento di una nuova eliminazione.

Ad abbandonare la casa di Cinecittà è stata Patrizia Pellegrino, la più votata al televoto che vedeva in nomination anche Jessica e Lulù Selassiè. Mentre la prima è stata la meno votata dal pubblico a casa, le altre due si sono dovute scontrare e a fine serata è arrivato il verdetto che ha eliminato la showgirl, entrata al GF Vip 6 solo due settimane fa insieme a Maria Monsè.

GF Vip 6, Patrizia Mirigliani: “Perché Nicola Pisu ha abbandonato lo studio”

Dopo la diretta, il Vicolo delle news ha lanciato una vera e propria bomba sull’ex concorrente, che avrebbe lasciato la puntata dopo aver avuto una lite con uno degli autori e il conduttore stesso Alfonso Signorini. Secondo il racconto arrivato al blog da una persona che si trovava in studio come pubblico, un autore avrebbe chiesto a Nicola Pisu di intervenire nel blocco dedicato a Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, ma lui si sarebbe rifiutato.





Al suo rifiuto l’autore avrebbe anche alzato i toni e a quel punto Nicola Pisu avrebbe chiesto di lasciare lo studio, con tanto di critiche da parte del conduttore che gli avrebbe gridato contro ”sfigato di mer***”. Ora a fare chiarezza – anche se molti utenti del web non credono alla sua versione – è stata Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu.

Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del Gf. Nicola sta bene! December 7, 2021

“Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del Gf. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo”, ha scritto la patron di Miss Italia per poi ringraziare pubblicamente il GF Vip 6 per aver dato l’opportunità al figlio di partecipare al reality.