Dentro la casa del Grande Fratello vip sembra scoppiato l’amore, tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu qualcosa si muove. Dopo l’iniziale respingimento di lei era scattato il bacio sotto le coperte. Nelle ultime ore però l’ex valletta di Mike Bongiorno aveva fatto un mezzo passo indietro. “Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa…”, aveva detto. Dicendo poi di volersi prendere un po’ di tempo. “Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire: che dubbi ho…”.



Nicola Pisu, dopo aver ascoltato in religioso silenzio lo sfogo di Miriana Trevisan, ha dichiarato che accetterà qualsiasi tipo di decisione prenderà sulla loro storia. Nicola però ha detto di star male per questa situazione poco chiara: “Decidi tu…Ci sto male, ma che ci devo fare?” Miriana Trevisan del GF Vip, che ieri ha dato il primo bacio passionale a Nicola, ha subito voluto tranquillizzarlo facendo presente di tenere molto a lui, non nascondendo però che tra loro mancherebbe un po’ di dialogo: “Io ci tengo molto a te…”.



Parole che tradiscono un certo attaccamento a Mirian Trevisan e che non sono piaciuti a chi sta fuori, convinto che Miriana stia giocando con i sentimenti del ragazzo. A parlare è lo staffi di Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola, che gestisce il suo account social. Sul profilo ufficiale di Nicola compare un vero e proprio attacco nei confronti di Miriana.





Da una parte si vedono Nicola e Miriana Trevisan seduti vicini sul divano, mentre accanto vi è l’immagine di Amelia, il personaggio immaginario di fumetti e cartoni Disney. “Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia. Salvati Nicola”. Il messaggio è chiarissimo e probabilmente Alfonso Signorini domani ne parlerà con Nicola Pisu, per renderlo informato su ciò che sta accadendo fuori.





E non è da meno Patrizia Marigliani che condivide una foto di Nicola al GF Vip, su cui scrive un acronimo. Come un messaggio in codice, si legge: “N.F.P.I.G.”. Le lettere dovrebbero corrispondere a questo avvertimento: “Non farti prendere in giro”. Insomma Miriana Trevisan e il suo atteggiamento piacciono sempre meno.