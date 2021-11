Un concorrente che a sorpresa rientra nella Casa e almeno 10 nuovi. Grandi manovre al GF Vip 6 in queste ultime ore e nei prossimi giorni: l’annuncio ufficiale è arrivato in diretta, venerdì 19 novembre 2021. Intanto di fatto non c’è stata alcuna eliminazione in puntata. O meglio, c’è stata ma il famoso “biglietto di ritorno” l’ha annullata. Tra Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi il pubblico ha deciso di far fuori la showgirl.

Ma una volta entrata nello studio del GF Vip 6 ha scoperto di essere la proprietaria del biglietto fortunato quello che permette, appunto, al concorrente eliminato di fare ritorno nella Casa. Casa che prima di lasciare era stato teatro di un momento molto emozionante perché Miriana ha avuto modo di ricordare il papà scomparso un anno fa e di incontrare mamma Maria Antonia.

Nuovi concorrenti al GF Vip 6

E così il nono eliminato dal GF Vip 6 non c’è stato perché Miriana Trevisan ha fatto subito ritorno tra i vipponi dopo l’uscita lampo. A proposito di vipponi, Alfonso Signorini ha annunciato nuovi ingressi. Sono almeno 10 ed entreranno scaglionati puntata dopo puntata ma le prime due varcheranno la famosa porta rossa già lunedì 22 novembre, giorno numero 71.





“Lunedì entreranno nuovi concorrenti – ha detto il conduttore del GF Vip 6 in diretta – ma non saranno i soli, ne entreranno almeno altri dieci. Tra l’altro i concorrenti non sanno che il reality non terminerà a dicembre ma a marzo”. Chi sono le vippone che “sono già in quarantena”? Non c’è l’ufficialità sui nomi ma su Dagospia si legge che le prime saranno Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

Bene bene,altri 10 concorrenti….quasi un nuovo inizio….meglio,magari ci sarà qualcuno di interessante (anche se i nomi letti sono 👎🏻) #GFVIP November 19, 2021

altri 10 concorrenti questo vuol dire un'altra edizione in pratica #gfvip pic.twitter.com/GVewUlMmeM November 19, 2021

Secondo i rumor degli ultimi giorni, inoltre, nelle prossime settimane vedremo al GF Vip 6 anche Nathaly Caldonazzo e Vera Gemma a cui potrebbero aggiungersi Giulio Raselli e Giulia Cavaglià di UeD, Adelaide De Martino e Biagio D’Anelli. Altra novità: prossimamente ma non è dato sapere quando le principesse Selassié verranno “divise” e Jessica, Lulù e Clarissa gareggeranno singolarmente.