Al GF Vip 6 i vipponi di Alfonso Signorini sono scatenati anche di notte. Miriana Trevisan per esempio ha addirittura visto il futuro di Sophie Codegoni e Lulù Selassié. La showgirl ha detto che la ex UeD ha un uomo più grande che è innamorato di lei: “Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare. L’amore in generale c’è questo uomo protettivo, state bene, ma dopo un po’ ti potresti stufare”. “Però vedo Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente”, ha continuato Miriana, come riporta fedelmente il sito Biccy.

Poi la previsione per Lulù Selassié del GF Vip 6: “L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese. Vi incontrate in questa parte buia di Londra. Ti assomiglierà tanto. Anni? Lui è giovane, vedo che ha sui 25 anni. Non è a Napoli il tuo uomo. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto. Un ragazzo molto bello, ribelle e non convenzionale”.

Spavento nella notte al GF Vip: “Chiudiamoci dentro”

Completamente diversa la scena avvenuta alle 3:30 del mattino, dunque in piena notte. Clarissa Selassié ha sentito delle urla inquietanti e svegliato alcuni coinquilini. La sorella di Jessica e Lulù, spaventatissima, ha giurato di aver sentito delle forti urla di una donna, quindi ha chiesto a Gianmaria di barricare la porta della camera del GF Vip 6 così da stare più tranquilla.





L’imprenditore ha cercato di rassicurarla sul fatto che nessuno potesse entrare nella Casa del GF Vip di notte, ma Clarissa era a dir poco terrorizzata. E infatti non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a pretendere che la porta venisse chiusa con “il gancio”. “C’è qualcuno sveglio? Ragazzi ma siete svegli? Io sento le urla forti di una donna, non sto scherzando Sento urlare una donna, ma sono urla forti, forti”, ha esordito svegliando tutti.

"urla di una donna (???)

chiudi la porta e metti il gancio"



stanno a flesha … é l'influenza de maga miriana de ieri ? or #gfvip regia 2#gfvip October 15, 2021

Sentono urla forti di una donna… chi? #gfvip October 15, 2021

“Non stavo sognando sono sveglia e stavano urlando. Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte. Chiudete la porta e mettete il sigillo. Qui è pericoloso ragazzi. Chiudiamoci dentro. Ho paura. Non si sa mai cosa può essere. Giammi, ragazzi, ma l’avete sentito anche voi? Dite che sono cose fuori? Ma siete sicuri siano lontani? Comunque chiudiamoci lo stesso. Ok ma per stare tranquilli mettete il gancio vi prego”, ha concluso Clarissa Selassié al GF Vip 6.