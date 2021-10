“Il vero significato di quelle lettere”. L’acronimo N.F.P.I.G sulla foto di Nicola Pisu, la verità di Patrizia Mirigliani

Al GF Vip 6 la storia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisa procede tra alti e bassi e fa molto discutere anche fuori dalla Casa. Lunedì Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia e madre di Nicola, ha incontrato suo figlio per per parlargli.

“Patrizia mi ha giudicato senza conoscermi, ma visto che lui ha stima di me, perché non si fida di Nicola e delle sue scelte?” aveva commentato Miriana Trevisan, spalleggiata da Nicola: “Non me lo aspettavo, vuole vedermi felice e io con lei lo sono”. Miriana aveva ammesso di esserci rimasta male: “Potrei trovarmi anche io in una situazione simile, con mio figlio, ma non lo farei in maniera così plateale. Loro, tra l’altro, sono una famiglia molto importante, per me è stata una ferita”.

GF Vip 6, il significato dell’acronimo N.F.P.I.G sulla foto di Nicola Pisu

“C’è stato un mezzo bacio, sì, e no, non mi sono pentita” aveva detto Miriana Trevisan, davanti alle domande dello studio: “Nicola mi piace, ha un’anima bellissima, quando sono vicina a lui sto bene; ascolto tutti i miei compagni, non voglio fargli del male, loro si preoccupano molto per lui, perché forse lo vedono anche più piccolo di come lo vedo io”. La scorsa settimana, dopo la vicinanza tra il figlio e Miriana Trevisan, Patrizia Mirigliani aveva pubblicato un post che aveva fatto discutere perché aveva descritto la showgirl come una “strega che ammalia”.





“Quel post era uno sfogo di una madre, – ha raccontato Patrizia Mirigliani – volevo che nessuno si approfittasse della sua bontà d’animo: era un messaggio rivolto a tutti e a nessuno in particolare. Siamo stati male a lungo, siamo risorti e la tua felicità, oggi, deve dipendere solo da te stesso. Se sei innamorato, io sono felice, perché riesci finalmente a provare questi sentimenti”. A quel post ne era seguito un altro in cui c’era una foto di Nicola Pisu con su scritto l’acronimo “N.F.P.I.G.”, letto dalla maggior parte degli utenti come “Non farti prendere in giro”. Oggi Patrizia Mirigliani ha deciso di chiarire il significato di quelle lettere scritte sulla foto del figlio.

“Quello che volevo chiarire lunedì in puntata è che quel messaggio in codice, N.F.P.I.G., era un gioco che ho fatto per alleggerire la mente, dicendo: “Vediamo chi indovina?”. E, invece, sono andati tutti in una direzione senza aspettare la mia risposta. Il messaggio era legato a un video in cui mio figlio mi diceva: “Mamma, sei contenta che vada al GF Vip, non ti dispiace se rimarrò dentro?” e io gli rispondevo: “Speriamo che tu rimanga il più possibile!”. Il significato dell’acronimo era: “Non Finire Presto Il Gioco”, ha scritto la patron di Miss Italia.