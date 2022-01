Dentro la casa del GF Vip Soleil Sorge è sempre grande protagonista. Nelle ore scorse era stata al centro di un teatrino con Delia Duran. Dopo tanti litigi si sono ritrovate infatti a parlare di viaggi. “Che bello! Ah ma possiamo organizzare, io me lo sto preparando da qualche anno solo che la pandemia ha fermato tutto. Ma uno dei quei viaggi che vorrei fare è proprio conoscere il mio, il nostro Paese! L’Amazzonia soprattutto che è il polmone di tutto il nostro Pianeta Terra”.



Parole al miele prima di confidarsi con Kabir Bedi. “Io trovo personalmente ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male va fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione e dicesse che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”. Aveva detto Soleil Sorge.



Soleil Sorge che è stata al centro della discussione tra Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice. “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”, ha aggiunto.







Miriana Trevisan ha concordato con le parole dell’amica Nathaly Caldonazzo contro Soleil Sorge rincarando la dose: “Io ho fatto la mia scelta, da forse due mesi, ogni volta che parla non abbasso proprio le mie frequenze. Nel senso che sta narrando un qualcosa come vuole lei”. La showgirl l’ha definita persino “una bambina che urla la sua ricerca di attenzioni e lo fa in quel modo”, ammettendo di aver smesso di rivolgerle la parola.



Al pari di Nathaly anche Miriana non avrebbe alcuna intenzione di approfondire la conoscenza con Soleil Sorge aggiungendo: “Non m’interessa più quello che dice. Le energie che arrivano… cosa puoi fare? Io mi sposto”. Per settimane Soleil Sorge è stata la preferita del pubblico del GF Vip 6. L’influencer è stata sempre molto apprezzata al di fuori della Casa e in questo modo ha potuto godere di un enorme appoggio in termini di consenso. Ma da qualche tempo non è più così.