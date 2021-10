Un’amicizia molto particolare è quella che sta legando nella Casa del Grande Fratello Vip Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due si sono pian piano avvicinati, ma negli ultimi giorni ci sono stati degli sviluppi non propriamente positivi: se Nicola non ha esitato a dichiararsi, la showgirl ha preferito fare un passo indietro. Dopo il bacio che si erano dati sembrava potesse nascere un amore tra i due, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Poco prima della festa che si è tenuta nella Casa, Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono appartati e si sono concessi qualche attimo di quello che sta succedendo tra loro in questi giorni. Il figlio di Patrizia Mirigliani ne ha approfittato per dichiararsi in modo esplicito: “Sono diretto e dico quello che penso, sono molto sicuro di me stesso. Non è che ti amo, innamorarsi di una persona è diverso. Sono cose che tu senti, già per il fatto che quando sto con te mi sento battere il cuore e sto bene, ti voglio abbracciare sempre e ti vorrei baciare”.

Dal punto di vista di Nicola Pisu non ci sono dubbi riguardo i suoi sentimenti. Sitazione diversa per Miriava Trevisan: “Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino, ma oltre questo non ci riesco – ha ammesso –. Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento, ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento”. Insomma per il momento l’ex valletta di Mike Bongiorno ha messo uno stop. A quanto pare, almeno all’interno della Casa del GF Vip tra di loro non potrà esserci di più. “Mi piaci con prudenza, perché appunto a te piaccio in modo molto forte e io non ti voglio mentire. Non voglio farti del male o ferirti” – ha concluso Miriana.





E dopo la loro chiacchierata, Miriana Trevisan sembra avere le idee più chiare tanto che ne parla anche con Alex Belli e Davide Silvestri. Ha infatti voluto mettere un punto al flirt con Nicola: “Gli ho detto che per me è no, io non me la sento. Gli ho detto: ‘Se non ti va bene, vai’”. Che Miriana avesse molti dubbi su una possibile storia con il giovane Pisu non è certo una novità, e alcuni li aveva già esternati durante la scorsa puntata del GF Vip, su precisa domanda di Alfonso Signorini.

In particolare, a metterla in pensiero è la differenza di età: lei ha quasi 49 anni, lui 16 in meno: “Mi sento molto più adulta di lui, ed è reale – ha ammesso, seppure avendo notato quanto Nicola sia maturo –. Poi ci sono altre motivazioni”. Una delle quali riguarda il figlio, con il quale – ha rivelato – ha fatto un patto: “Ci dobbiamo parlare, e lui deve dirmi cosa ne pensa. Perché abbiamo sofferto molto. Per tanti anni non ho voluto avere una storia. L’ultima è stata molto difficile, lui viveva con noi. A mio figlio Nicola ho promesso che nessuno vivrà più con noi fin quando non saremo davvero convinti”.