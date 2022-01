Nei giorni scorsi Delia Duran, new entry al GF Vip 6, ha avuto un momento di crisi. La moglie di Alex Belli, squalificato ormai un mese fa per aver violato il regolamento non avendo mantenuto le distanze di sicurezza durante l’ennesimo faccia a faccia proprio con la moglie, ha avuto un crollo a causa di un messaggio aereo arrivato sulle teste dei vipponi.

Martedì 18 gennaio alcuni fan dei Solex hanno inviato un aereo per Soleil Sorge e Alex Belli: “Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)” il messaggio ha fatto impazzire di gioia Soleil Sorge, ma allo stesso tempo Delia Duran è scoppiata in lacrime e si è sfogata.

GF Vip 6, Miriana Trevisan cambia idea su Delia Duran

Consolata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, Delia Duran ha annunciato l’addio al marito. “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”, è stato lo sfogo di Delia Duran con le due coinquiline.





Ora, però, qualcosa non torna a Miriana Trevisan, che dopo le ultime parole di Delia Duran avrebbe cambiato idea sulla nuova coinquilina: “Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata. Sai che mi è venuto il mal di testa per quello? Mi ha detto ‘no perché io ho tutto con lui, troppe cose insieme e lo amo ancora’. Dai ma ieri aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo”, ha rivelato l’ex valletta di Mike Bongiorno a Nathaly Caldonazzo.

#GFVIP tutti a parlare di miriana che ha cambiato idea su Delia giustamente perché quest'ultima dopo giorni di uallaria ha detto che non vuole più lasciare Alex perché lo ama troppo…. altro che biglietti pic.twitter.com/uMBCXJV9Ms January 19, 2022

“Le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi? Cosa altro ti deve fare? – ha riportato ancora Biccy citando lo sfogo di Miriana Trevisan – Ma non avevi detto che l’avevi lasciato?’. Adesso basta, se è così non le dirò più quello che penso. Quasi piangendo mi ha detto che è confusa. A questo punto la devo lasciare andare. Io ho visto altre donne fare come lei, ma non con uomini che erano arrivati a tanto come Alex. Però la cosa che mi ha spaventata è che lei in lacrime mi ha detto ‘io ho vissuto in passato una cosa peggiore’. Quando mi ha detto che ha vissuto una cosa peggiore sono rimasta senza parole“.