Ormai Soleil Sorge è una delle protagoniste assolute del ‘GF Vip 6’, nel bene e nel male. Infatti, anche dall’esterno della Casa non mancano critiche nei suoi confronti per alcuni comportamenti che non sono affatto graditi. Il suo rapporto con Alex Belli è stato molto discusso e adesso sembra si sia trovata una certa stabilità, dopo che la tensione era diventata altissima a causa dell’intervento in una puntata del programma della moglie del vippone, Delia Duran. E poche ore fa ci sono state altre perplessità.

Infatti, discutendo in giardino con Nicola Pisu e altri vipponi, Soleil Sorge ha praticamente quasi anticipato la decisione del pubblico al televoto. Infatti, si è rivolta così verso il concorrente: “Mi mancherai”. Quindi, è come se avesse la sensazione che sarà proprio lui a perdere contro Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Probabilmente è stato solamente un sentimento del momento, anche se molti hanno storto il naso davanti a questa affermazione a sorpresa dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’.

Come spesso accade ai concorrenti del ‘GF Vip’ da alcuni anni a questa parte, anche Soleil Sorge ha ricevuto un bellissimo messaggio via aereo. Ciò che è stato scritto dai suoi fan nella scritta posta sul velivolo è stato inaspettato. Infatti, non è stato fatto semplicemente un complimento alla gieffina, ma anche una frecciatina non da poco agli altri compagni di avventura. Lei è scoppiata a ridere e ha apprezzato particolarmente quel gioco di parole, che però non sarà stato per niente gradito dagli altri.





Una vera e propria bordata da parte dei seguaci di Soleil Sorge, che hanno voluto omaggiare la loro beniamina con questa frase: “Sole sorge, voi tramontate”. Inquadrato, Aldo Montano non è parso molto entusiasta, mentre al suo fianco sono sembrati divertiti Alex Belli e Davide Silvestri. E la sua risposta a quel messaggio dal cielo avrà fatto storcere il naso a più di qualcuno. Anche gli utenti non sono tutti sembrati super felici di fronte a quella scritta e alla reazione della giovane.

perché a soleil di non elogiare i suoi fan purtroppo… #gfvip pic.twitter.com/k8uDoh1Agl November 12, 2021

Questo il commento di Soleil Sorge, subito dopo aver letto il contenuto del messaggio aereo: “Io vi amo, mi fanno morire. Questa neanche io l’ho mai fatta come battuta. A questa mi inchino, penso che neanche mia madre l’abbia mai pensata. Sono dei geni”. Grande soddisfazione dunque per avere dei fan che la supportano in ogni momento della sua vita nella Casa più spiata d’Italia.