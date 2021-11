Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. A poche settimane dall’inizio dell’avventura nella casa, il nuotatore si è avvicinato alla principessa Lulù Selassiè, ma dopo un tira e molla, dovuto anche dalla gelosia e dall’ossessività della ragazza nei suoi confronti, ha deciso di mettere fine al flirt e di continuare a frequentare la princess da amico.

Il caso è stato trattato da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del GF Vip 6 dopo la furiosa lite tra i due concorrenti, scaturita ancora una volta dall’atteggiamento possessivo di Lulù Selassiè, che nella casa è entrata insieme alle sorelle Jessica e Clarissa, nei confronti di Manuel Bortuzzo. Dopo la puntata Lucrezia si è scusata con Manuel Bortuzzo con una bellissima lettera e sembra che ora il rapporto tra i due sia tornato sereno.

GF Vip 6, perché Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge si sono allontanati

Qualche settimana fa, ella social room Manuel Bortuzzo, ha ammesso di essere incuriosito da Soleil Sorge: “Un interesse c’è”, aveva detto il nuotatore, noto per la sua travagliata storia, cioè da quando nel 2019 era rimasto coinvolto in una sparatoria nel quartiere Axa di Roma che gli è costata una lesione midollare che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Tra i due concorrenti del GF Vip 6 era nata una forte amicizia, che però con il tempo ha subito una battuta d’arresto. Il motivo è presto detto e a spiegarlo è stata l’influencer italo americana davanti alle telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini durante l’appuntamento della social room in coppia proprio con Manuel Bortuzzo.





La prima domanda è rivolta al nuotatore a cui il pubblico dei social chiede la sua opinione su Lulù Selassié: “È una persona speciale che mi ha fatto capire tante altre cose di me stesso e la ringrazio per questo”. Il pubblico ha però notato un allontanamento Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo che da sempre si sono dimostrati molto complici. “Perché io e Manuel ci siamo allontanati? – ha risposto come sempre senza peli sulla lingua la vippona – C’è stato un minimo di gelosia di Lulù che mi ha fatto spostare”.

Anche Manuel Bortuzzo ha voluto spiegare i motivi del loro allontanamento: “Io e Sole non ci siamo assolutamente allontanati. Per colpa di terzi ci sono stati dei fraintendimenti. Ma Sole sa cosa penso io di lei e io so cosa pensa lei di me. Abbiamo una bellissima amicizia che speriamo entrambi di portarci fuori”.