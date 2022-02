Il 14 febbraio si festeggia San Valentino e di sicuro la ricorrenza sarà oggetto della nuova puntata del GF Vip 6. Non solo, a una settimana di distanza dall’ultima diretta finalmente il pubblico vedrà il ritorno di Alex Belli nella Casa, dove ad attenderlo ci saranno la moglie Delia Duran e anche la donna di cui si è innamorato – artisticamente parlando – cioè Soleil Sorge.

Proprio perché giorno dedicato agli innamorati, inoltre, di saranno due ospiti speciali al GF Vip 6. Come svelano le anticipazioni lanciate da Mediaset riecco Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono innamorati proprio sotto le luci dei riflettori della Casa di Cinecittà e a distanza di due anni sono pronti a diventare genitori.

Al GF Vip 6 il regalo di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié

Ancora, nella nuova puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini darà l’esito del televoto: chi sarà eliminato tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi? Ma come anticipavamo, largo spazio sarà dedicato al giorno di San Valentino. Da ieri, in realtà, arrivano sorprese per i vipponi.





Davide Silvestri, Miriana Trevisan, Kabir Bedi e Giucas Casella, ad esempio, hanno ricevuto un video messaggio da parte delle rispettive dolci metà. Manila Nazzaro, invece, ha ricevuto rose e lettera romantica da parte di Lorenzo Amoruso al GF Vip 6. Così come Miriana Trevisan. E Lulù Selassié? Anche lei, ha svelato Federica Panicucci a Mattino 5, riceverà una sorpresa da Manuel Bortuzzo.

“Per Lulù, giù di morale, in occasione di San Valentino arriverà Manuel con una bellissima sorpresa”, ha rivelato la conduttrice in diretta. E poco fa lo sportivo ha confermato la sua sorpresa con un tweet. Un regalo speciale per la sua princess: ha pubblicato la foto di un paio di décolleté rosse, con un particolare dettaglio sulla suola. Sopra il numero di piede le loro iniziali “M” e “L” realizzate coi brillantini. A corredo dello scatto la scritta “Stasera” con due cuori, quindi non resta che aspettare la diretta del GF Vip 6.