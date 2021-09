Il GF Vip 6 è iniziato da soli 9 giorni e il pubblico di Canale 5 sta conoscendo meglio i 24 vipponi di Alfonso Signorini. Anche loro, i concorrenti, si stanno “studiando” anche se ovviamente qualche gruppetto si è già formato. Nel corso dell’ultima diretta per esempio il conduttore ha mostrato delle clip sulla neonata amicizia tra Manuel Bortuzzo, Alex Belli e Aldo Montano. I telespettatori già adorano questo trio.

E poi Poi una coppia già rodata: quella composta da Giucas Casella e Francesca Cipriani. I due hanno già partecipato insieme all’Isola dei Famosi e nella Casa hanno ritrovato quella complicità, con la Pupa che “perseguita” il mago con scherzi di ogni tipo. Ancora: anche Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan sembrano essere diventati amici al GF Vip 6, tanto che l’imprenditore ha fatto una confessione a quanto pare “scioccante” alla sua coinquilina.

GF Vip 6, è nata la prima coppia?

Miriana Trevisan è rimasta senza parole dopo la confidenza, sfuggita ai microfoni, che l’imprenditore le ha fatto all’orecchio. “Speriamo non si sia sentita perché è pesante”, ha commentato subito Miriana Trevisan. “L’ho detta solo a te questa cosa“, ha chiuso lui, Cosa le abbia confessato non è dato da saperlo, non resta che aspettare venerdì, quando forse nella nuova puntata del GF Vip 6si indagherà.





Ma c’è un’altra coppia che giorno dopo giorno sta facendo emozionare sempre di più il pubblico del GF Vip 6: quella composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due inquilini vip, infatti, sarebbero sempre più vicini e nelle ultime ore in piscina si sono lasciati andare alle prime coccole. E c’è già chi sogna il primo amore nella Casa del GF Vip 6.

Sono sempre più intimi Manuel Bortuzzo e la princess Lulù Selassie, come mostrano le immagini in piscina che hanno fatto subito il giro dei social in cui i due gieffini si stringono in abbracci romantici e dolci baci. “Siete bellissimi, vedere il sorriso sereno di Manuel è stupendo”. E ancora, si legge su Twitter: “Ci fate sognare, una coppia splendida”. A 9 giorni dall’inizio, il GF Vip 6 ha già una coppia?