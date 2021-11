Sono due dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello, nessuno come Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie sta attirando l’interesse del pubblico. Una storia iniziata da subito e che ora si arricchisce di un nuovo capitolo. Nei giorni scorsi pesanti erano fioccate le critiche sulla coppia. In queste settimane i due hanno avuto un durissimo scontro, con un Manuel furioso e Lulù Selassié in lacrime. Durante la clip mandata in onda durante la diretta di venerdì si vedeva Manuel in atteggiamento molto affettuoso con Solei Sorge.



Alfonso Signorini ha fatto una battuta alla principessa e per questo motivo è stato duramente attaccato sui social. “Adesso durante la diretta fa la favolosa e dopo va là a frignare”, ha detto di Lulù Selassié il conduttore del GF Vip 6 dopo la messa in onda del video. Ma la storia continua a ripetersi e nella giornata di domenica un altro tentativo di riavvicinamento della principessa è andato a vuoto.

Manuel Bortuzzo e la storia infinita con Lulù



Manuel Bortuzzo ha tentato di darle meno corda possibile e infatti si sono praticamente parlati soltanto le sigarette. E ieri, come detto, ecco un nuovo capitolo. Durante uno dei giochi delle sera Manila Nazzaro ha estratto un bigliettino scritto dal nuotatore alla principessa. Dopo le dolcezze dei giorni scorsi c’era stato chi sperava in un messaggio di ringraziamento. Speranze deluse.







Nel biglietto infatti Manuel Bortuzzo scriveva: “Grazie a Lulù per tutte le volte che mi ha chiesto l’Iqs (il dispositivo per fumare sigarette elettroniche) e non me l’ha restituito”. Insomma, una battuta un po’ acida che ha fatto saltare tutti in piedi in rete. Sul ragazzo infatti sono piovute pesanti critiche. “Lulù e l’unica che insieme ad Aldo Montano ti difende sempre. C’era davvero bisogno di questo?”. E ancora le polemiche non si esauriscono.





Un’altra utente, all’indirizzo di Manuel Bortuzzo scrive: “Questa volta hai esagerato”. Insomma, in vista della puntata di oggi la situazione si fa davvero bollente. Per Lulù il momento non continua ad essere dei migliori. Bisognerà vedere se stasera Alfonso Signorini deciderà di intervenire o meno, di far mettere chiarezza sulla situazione una volta per tutte.