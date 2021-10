Ancora protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a poche ore dalla diretta del ‘GF Vip 6’. Il giovane non è stato bene dal punto di vista della salute, infatti è stato colpito da febbre e dolori attribuibili molto probabilmente ad una cistite. Inoltre, è stata annunciata anche una novità clamorosa, della quale lui ne è ancora all’oscuro. Infatti, Alfonso Signorini ha voluto invitare l’ex fidanzata Federica, che potrà dunque parlare con il gieffino di argomenti che al momento non sono stati svelati.

Ma è accaduto anche qualcosa al di fuori della Casa più spiata d’Italia e i due concorrenti del reality show di Canale 5 se ne sono accorti. La reazione in particolare della principessa è stata duramente criticata dal popolo del web, che sta iniziando a non gradire assolutamente ciò che sta facendo. Un atteggiamento che è stato considerato non maturo. A riferire la notizia in questione sono stati alcuni utenti di Twitter, che in quel frangente stavano seguendo la diretta h24 in onda su Mediaset Extra.

C’è stato un comportamento di estrema gelosia da parte di Lulù Selassié nei confronti di Manuel Bortuzzo. Lui ha preferito non commentare, ma la frase proferita dall’etiope ha lasciato tutti di stucco. Nonostante non siano ufficialmente una coppia, anche se c’è stata molta vicinanza nei giorni scorsi, lei si comporta quasi come lo fossero. E questo non è piaciuto moltissimo ai telespettatori, che si aspettano un cambio di passo da parte della ragazza. Chissà se lo stesso Signorini non le farà notare la situazione.





Alcune fan di Manuel Bortuzzo si sono appostate all’esterno del ‘GF Vip 6’ e hanno iniziato a gridare il suo nome per attirare la sua attenzione. Immediata è arrivata la replica della Selassié: “Manuel è mio, bimbe”. E un’utente ha twittato: “Fuori urlano: ‘Manuel’. Lulù: ‘Manuel è mio, bimbe’. Ha 5 anni?”. E altri hanno risposto: “Sì, ha proprio 5 anni”, “Spero che sia uno scherzo”, “Purtroppo è vero…”, “Lei che dice bimbe alle ragazze fuori. Lei…Che ha un cervello di una bambina di appena due anni”.

Fuori urlano:" Manuel"

Lulù: " Manuel è mio bimbe "



Ha 5 anni?#gfvip October 3, 2021

