Dopo la puntata del 22 novembre del ‘GF Vip 6’ è tempo di bilanci nella Casa più spiata d’Italia. Da una parte Sophie Codegoni si è scagliata contro Gianmaria Antinolfi, dall’altra è apparso molto nervoso e infastidito Manuel Bortuzzo. Lo sportivo non ha gradito affatto quello che è successo durante l’appuntamento in diretta e lo ha fatto notare agli altri vipponi. Nel mirino ha messo delle persone in particolare, che si starebbero rendendo protagonisti di gesti che lo metterebbero in cattiva luce.

Sono inoltre arrivate davanti ad Alfonso Signorini e al resto dello studio le scuse ufficiali dell’opinionista Adriana Volpe, che ha deciso di fare dietrofront su Alex Belli: “Questa lettera mi è arrivata proprio al cuore. Sento tutta l’autenticità del messaggio che tuo padre ti ha dato. Con la mano sul cuore ti chiedo scusa, ho avuto dei dubbi. Ho fatto un grande errore, ho dato una lettura molto superficiale e non sono andata a fondo nel tuo cuore e in quello della tua famiglia”. Vediamo cosa è accaduto invece a Manuel.

Manuel Bortuzzo ha avuto un confronto con Sophie Codegoni, dopo l’appuntamento televisivo. Mentre si trovavano dalle parti della veranda, ha innanzitutto voluto dare alcuni consigli alla ragazza in riferimento alla nomination di Jessica Selassié. Ma alcune scene non sarebbero andate in onda e a quel punto il gieffino ha iniziato a criticare quello che avviene costantemente. E si è lasciato sfuggire un giudizio davvero netto, che ha praticamente tirato in ballo gli autori del programma di Canale 5.





Queste le parole di Manuel Bortuzzo: “Il vero percorso uno lo fa tutti i giorni. Se io dovessi essere quello che si è visto nelle puntate, dovrei essere un mostro, quando in realtà visto tutto il percorso sono un santo”. Quindi, ciò che gli autori farebbero con le scene non sarebbe affatto accettato dal concorrente del ‘GF Vip 6’. Ma già in altre occasioni si erano verificati commenti simili da parte di altri protagonisti. E chissà se si parlerà anche di tutto questo durante la puntata di venerdì 26 novembre.

Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha parlato di quello che potrebbe succedere alla fine del ‘GF Vip 6’: “I blog che parlavano di scommesse davano per vincente Manuel Bortuzzo al primo posto, poi Sophie Codegoni e io al terzo posto. Erano le classifiche per la finale fatte dagli scommettitori”. Non resta che capire se davvero sarà lui a trionfare.