“Mi fate tremare, mamma mia…”. Manuel Bortuzzo, che sorpresa al GF Vip. Lulù e i concorrenti senza parole

Domenica pomeriggio in tranquillità nella Casa del GF Vip. Dopo aver trascorso l’intera mattinata in giardino sotto i raggi del sole, Delia e Davide si sono subito dedicati alla pulizia della Casa, mentre Barù ha deciso di spostarsi in cucina per preparare una deliziosa frittata per Jessica, Davide e Giucas.

In Casa, però, c’è chi preferisce ricaricare ancora le energie: Sophie e Lulù, infatti, hanno deciso di godersi ancora un po’ il letto posticipando il loro risveglio. Subito dopo pranzo, Jessica ha deciso di trascorrere del tempo in cucina per preparare il Dulce de leche, Davide e Barù si sono spostati in giardino per giocare, mentre Delia si è rifugiata nella sauna per rilassarsi un po’.

La tranquillità nella casa è stata interrotta da una improvvisa visita dall’esterno. Manuel Bortuzzo freme all’idea di poter rivedere la sua amata Lulù Selassié e per questo motivo è andato fuori dalla Casa di Cinecittà per urlare tutto il suo amore nei confronti della principessa etiope.





“Lulù ti amo, Jessy sono Manu”, ha gridato Manuel Bortuzzo. Poco dopo Sophie Codegoni ha spiegato a Soleil Sorge:“Probabilmente ci vedeva ed ha visto che io e Jessica eravamo fuori ed ha detto ‘Jessy sono Manu… Lulù ti amo!’”, ha detto l’ex tronista du UeD. Dopo alcuni istanti il GF Vip ha censurato subito mettendo la musica ad alto volume per tentare di coprire la voce di Manuel.

In quel momento Lulù Selassié si trovava in bagno e non ha potuto ascoltare le parole del fidanzato, ma ci hanno pensato gli altri concorrenti ad avvisarla: “Mi fate tremare, mamma mia…”, ha commentato la principessa. “Una vita insieme a te. Ti amo piccola mia, Manu”, era stato il messaggio che Manuel Bortuzzo ha fatto volare sul cielo della Casa del Grande Fratello Vip per la sua Lulù Selassiè lo scorso mese.