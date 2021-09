“Non credo proprio…”. Manuel Bortuzzo, nella notte la frase bomba sulla principessa Lulù. Tutti basiti

Nuova puntata e primo eliminato del GF Vip 6, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i tanti temi toccati durante la serata anche l’amicizia speciale tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Selassiè.

Chiamate quindi tutte le tre sorelle Selassiè in Confessionale, Alfonso Signorini ne approfitta per parlare con la principessa Lucrezia e chiedere del rapporto che sta nascendo con Manuel Bortuzzo, ma anche per mostrare la clip che riguarda il rapporto speciale che sta nascendo tra i due inquilini della casa del Grande Fratello.

GF Vip, Manuel Bortuzzo friendzona Lulù

La principessa Lulù, commossa dalle immagini, non può fare a meno di confermare le belle emozioni e la grande opinione che ha su Manuel Bortuzzo: “È una persona molto vera, si nota subito dai suoi sguardi, dalle cose che dice. È sempre molto altruista, quando vede una persona esclusa va subito a vedere come sta”.





“È difficile trovare persone così sensibili”, dichiara Lucrezia alle telecamere del GF Vip 6, e aggiunge: “Con lui sto bene, anche appena mi sveglio non vedo l’ora di vederlo. È una persona che mi dà serenità e sicurezza”. La principessa sembra molto presa dal giovane romano, ma lo stesso sarà per Manuel Bortuzzo?

Nicola : "avrai modo di testarla la love boat con Lulú.."

Manuel: :ma scherzi ?!Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non Lulú"#gfvip pic.twitter.com/LyrpHXnxMc September 25, 2021

Come racconta il sito Buccy.it nella notte Nicola Pisu ha detto a Manuel che potrebbe “testare la love boat con la tua Lulù“. Ma la risposta del giovane romano ha lasciato tutti senza parole: “Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex (Belli ndr) non certo Lulú“.