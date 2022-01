“Vai a dormire e non scassare la min***”. Katia Ricciarelli, l’insospettabile vip perde la pazienza e sbotta

Al GF Vip 6 continuano le liti e gli scontri tra i vipponi. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione è Katia Ricciarelli: Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nella Casa di Cinecittà e la soprano ha messo in evidenza anche il suo carattere, a tratti assai fumantino, che ha scatenato una marea di polemiche.

Alcune sue esternazioni, soprattutto nei confronti delle concorrenti più giovani, non sono piaciute al pubblico. In molti sul web hanno chiesto la sua squalifica gridando al razzismo e all’omofobia ma il Grande Fratello Vip ha optato per un richiamo generale senza dare troppo peso alle frasi della cantante.

Nei giorni scorsi anche Clarissa Selassiè ha mostrato in diretta dei fogli con tutte le frasi di cattivo gusto pronunciate da Katia Ricciarelli e si è detta delusa dalla decisione del GF Vip 6 di non punirla. Dopo la nomination, Katia ha puntato il dito contro Manuel Bortuzzo: “Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo ritrovo più. Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre avuto l’affetto da tutti. Sembra diventato quasi cattivo. Non lo so”.





Le due hanno imputato questo comportamento all’influenza di Lulù Selassiè, la sua fidanzata, una delle concorrenti con cui Katia Ricciarelli ha avuto gli scontri più duri. Dopo la puntata di venerdì i vipponi hanno cenato e intorno alle 3 di notte Katia ha iniziato a lamentarsi per i piatti da fare rivolgendosi ad alcuni concorrenti seduti in chiacchiere in veranda.

Manuel Bortuzzo ha provato a tranquillizzarla, spiegando che avrebbero terminato di fumare e mangiare e l’avrebbero raggiunta: “Finiamo di fumare e arriviamo. Chi ha mangiato se ne è andato a dormire… finiamo di mangiare ed arriviamo”. Mentre Katia continuava a lamentarsi, Manuel Bortuzzo ha perso la pazienza: “Katia va a letto va che è meglio… e non scassare la m*a!”, ha detto scatenando le risate di tutti.