Momento probabilmente di svolta al ‘GF Vip 6’. E a darla è Manuel Bortuzzo, che ha deciso di mettere un punto sulla vicenda riguardante lui e Lulù Selassié. Ha voluto sfogarsi con il nuovo arrivato Biagio D’Anelli e le sue parole sono state molto nette e non sembrano ipotizzare ulteriori cambi di decisione. Ovviamente ne parlerà sicuramente di nuovo con la principessa etiope, ma pare che ormai non ci siano più dubbi nel giovane nuotatore, che si è convinto al 100% della scelta che ha fatto.

Intanto, agli attenti utenti dei social è saltato agli occhi anche un clamoroso gesto di Clarissa nei confronti di Manuel Bortuzzo. Dopo i fatti con la sorella Lulù, la principessa ha deciso di togliere il segui dal suo profilo Instagram. Lei aveva detto su Lulù: “Se a mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti”. Ma veniamo adesso a Manuel.

In tanti si sono chiesti in questi giorni se si potesse giungere finalmente ad un punto fermo sul rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e il ragazzo ha voluto fare il passo decisivo. Rivolgendosi a D’Anelli, il gieffino ha fatto comprendere di aver maturato da tempo questa decisione. Ha anche provato a farle capire dettagliatamente quello che lui realmente provasse per la vippona, ma quest’ultima pare non avesse mai capito del tutto. E ora è stato costretto ad utilizzare parole inequivocabili.





Questo dunque il suo commento definitivo su Lulù Selassié: “Non provo più niente per lei – ha precisato Manuel Bortuzzo -. E lo sa anche se continua. Le ho detto di lasciarmi in pace ed è un mese che glielo sto dicendo”. Biagio ha comunque fatto notare una cosa importante al compagno di avventura: “Comunque lei non è innamorata di te, ma di più ancora”. Nonostante anche lo sportivo lo sappia, ha poi criticato duramente i comportamenti assunti dalla ragazza nelle scorse settimane.

Alla fine del suo dialogo con Biagio D’Anelli, Manuel Bortuzzo ha quindi stroncato così Lulù: “Ha modi di approcciarsi troppo diversi da quelli di cui ho bisogno. Le dicevo di lasciarmi stare e mi seguiva per tutta la Casa, mi stava addosso. Se mi voleva davvero bene, non avrebbe mai dovuto fare certe cose”. Quindi, non sembrano esserci più speranze: non nascerà nulla di importante tra i due vipponi per volontà di lui.