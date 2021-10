Venerdì scorso, durante l’ottava puntata del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba nella Casa quando ha mostrato ad Amedeo Goria un servizio di Pomeriggio 5 che parlava di una gravidanza sospetta della compagna, la modella Vera Miales.

Amedeo Goria nel video di presentazione prima dell’ingresso al GF Vip 6 si era proclamato single, spiazzando la fidanzata, poi intervenuta per mettere le cose in chiaro. “Sei single? ‘Spero che lei accetti?’ Staremo a vedere amore mio!!!”, aveva commentato la modella – 31 anni in meno del giornalista – pubblicando il video in cui Goria diceva di essere single. Una decina di giorni fa sono uscite alcune foto in cui Vera Miales mostra un pancino a dir poco sospetto ma durante la diretta del GF Vip 6 andata in onda lunedì 11 ottobre la verità è venuta a galla.

GF Vip 6, Manila Nazzaro contro Vera Miales

La modella si è presentata nel giardino della Casa con indosso un abito da sposa e in mano una rosa bianca. Ed è scoppiata subito a piangere quando si è trovata di fronte il suo compagno. “Come vedi non sono incinta, fare un figlio si decide in due. Mi manchi tanto. Mi sono vestita così di bianco perché sono pulita. Anche se volevo un figlio o se potevo essere incinta non avresti dovuto mettermi in dubbio, perché dici che siamo amici, non siamo amici”, ha detto Vera Miales chiarendo definitivamente la questione gravidanza.





L’ospitata della modella moldava ha sollevato più di un dubbio sia fuori che dentro la casa più spiata d’Italia e il commento di Manila Nazzaro è stato a dir poco tagliente. “Sai che io mi fido molto di Guenda, quindi è così. Siamo sullo stesso filo di pensiero Guenda. Vera che faceva finta di sposarsi. Io sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda di Guenda. Vera non può venire qui così e dire quelle cose. A lei piace stare in televisione. Va in tante trasmissioni televisive”.

E ancora: “Come mai dubito della pancia? Perché è venuta qui ed era magrissima. Non aveva proprio pancia, era piattissima. Quindi quella foto me la deve spiegare. Non possono essere scatti recenti a questo punto. A quanto tempo fa risalgono? Stasera era magrissima”. Qualche giorno fa Deianira Marzano aveva pubblicato una segnalazione in cui si parlava di una paparazzata organizzata dall’agenzia di Vera Miales con lo scopo di fare un’ospitata in televisione e avere un po’ di clamore mediatico.