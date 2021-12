“Soleil Sorge è incinta”. Clamoroso al GF Vip, nella notte la soffiata bomba dentro la casa

Soleil Sorge è una delle concorrenti che più ha avuto spazio all’interno del reality show e per molti è la pupilla di Alfonso Signorini. L’influencer sta passando giorni difficili e con l’umore altalenante nella Casa dopo la squalifica di Alex Belli.

L’attore di Centovetrine ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà dopo aver violato il regolamento durante l’incontro con la moglie Delia Duran. Il vippone non ha mantenuto le distanze di sicurezza imposte per evitare contagi da Covid e il GF Vip 6 lo ha espulso con effetto immediato.

GF Vip, Manila Nazzaro: “Soleil Sorge è incinta”

Alla notizia Soleil Sorge è crollata e nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 dicembre ha avuto un malore. L’influencer italoamericana si è isolata dal resto del gruppo in preda ad un forte mal di stomaco ed è andata a buttarsi sul letto, dove è stata raggiunta da Biagio D’Anelli.





Con lui Soleil Sorge ha parlato di Alex Belli, e con il compagno di avventura si è lasciata andare a un lungo pianto. Per questo motivo chi era collegato con la diretta h24 del GF Vip 6 ha pensato che in realtà stesse male per amore e non per un problema di salute, ma poco è stata anche Manila Nazzaro a parlare del malore dell’amica, lanciando una vera e propria bomba.

“Ha la nausea, è stata male tutta la notte”, ha spiegato Manila Nazzaro a Katia Ricciarelli, per poi sganciare la teoria choc: “Per me è incinta!”, ha detto l’ex Miss Italia scatenando il pubblico e gli utenti del web, che subito si è lanciato in ipotesi choc.