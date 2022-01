I problemi legati alla scarsa organizzazione e alle pulizie sono sempre all’ordine del giorno nella Casa del GF Vip. In qualche occasione anche il Grande Fratello ha preso provvedimenti redarguendo i concorrenti sul modo in cui tengono la Casa e decurtando la spesa settimanale. Gli inquilini del loft di Cinecittà ne hanno parlato nelle ultime ore e ne è venuta fuori una lunga discussione.

Alessandro Basciano ne ha discusso con Manila Nazzaro e le ha confessato di essere infastidito dal fatto che il resto dei loro coinquilini non svolga le proprie mansioni: “In teoria dovrebbero tutti fare qualcosa, siamo tutti uguali qui dentro”. Ha spiegato di aver avviato quella discussione in quanto ci teneva a darle una mano per risolvere questa situazione: “Io ti voglio bene e non voglio vederti stressata”. L’ex Miss Italia è sembrata stanca di certi comportamenti e ha sbottato per l’ennesima volta.

“Sono stanca, in questa casa manca il buon senso! Non è corretto che ci sia gente che non fa niente di niente da mesi!”, sono state le parole di Manila Nazzaro. Poi ha colto la palla al balzo per prendersela con Soleil Sorge, ormai le due possono ritenersi ex amiche: “Non fa una pulizia da non so quanto tempo, i piatti non li lava mai, oh ma vi pare normale?”. A questo punto Alessandro Basciano ha poi promesso che nel momento in cui troverà in giro per la Casa cose sporche andrà da tutti a chiedere chi è il ‘colpevole’, pronto anche a discuterci se è il caso.





“Facciamo che da questo momento in poi ogni cosa sporca che vedo un giro chiedo di chi è e ci vado pure a discutere se è il caso…”, ha affermato Alessandro Basciano che poi ha cercato anche di dare un consiglio a Manila Nazzaro. Le ha detto di evitare di stare sempre a pulire e di farsi rispettare di più dai concorrenti che invece non hanno mai mostrato alcun tipo di riguardo nei confronti della collettività.

Dal canto suo Manila Nazzaro ha precisato al suo coinquilino di aver spesso e volentieri chiesto rispetto agli altri concorrenti, ma di non aver mai ottenuto purtroppo risultati: “Ale io chiedo ogni giorno, figurati mi perculano pure quando lavo le loro cose vedi come siamo messi…”. Insomma una situazione che pare difficile dal poter essere risolta con una sola discussione.