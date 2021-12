“Ecco perché esco”. Manila Nazzaro fuori dal GF Vip, decisione presa. Motivi seri fuori dalla casa

Il Grande Fratello Vip prosegue fino a marzo 2022 pertanto nella puntata di lunedì 13 dicembre metà dei concorrenti ha già deciso se continuare o meno l’avventura nella casa di Cinecittà. L’altra metà lo farà nella puntata di venerdì 17 dicembre. Tra loro c’è anche Manila Nazzaro che ha più volte espresso la volontà di abbandonare il gioco. Dopo aver parlato con alcuni parenti in confessionale l’ex Miss Italia ha fatto annunciato agli altri concorrenti.

“Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati”.

Poi è intervenuto Aldo Montano che in un secondo momento ha svelato agli altri gieffini che l’amica è stata costretta a cambiare idea in seguito ad una telefonata ricevuta al GF Vip: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire”. Insomma pare che ci siano motivi seri alla base della volontà di Manila Nazzaro di lasciare la casa del GF Vip.





Nelle ultime ore l’ex Miss Italia è stata più chiara in proposito. Discutendo con Carmen Russo ha rivelato che il motivo è legato ai suoi figli: “Ho fatto questa scelta per i figli… Quando c’entrano loro è giusto fare certe rinunce…”. Sempre durante la discussione, Manila Nazzaro ha fatto presente che ha preso questa decisione serenamente spiegando che Carmen Russo avrebbe fatto la stessa cose se fosse stata nei suoi panni. “Ho preso questa decisione serenamente, è vero, ma anche tu l’avresti presa serenamente se fosse stata per i figli…”.

Invece pare che Carmen Russo dovrebbe restare nella casa. Dopo aver più volte detto che avrebbe abbandonato il gioco, ora sembra essere decisa a restare e a proseguire l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Qualche giorno fa ha potuto rivedere il marito, Enzo Paolo Turchi, che l’ha rassicurata: “Stai facendo un ottimo percorso perché sei tu, sei Carmen – ha dichiarato l’uomo, visibilmente emozionato – Sai che ho sempre sofferto la solitudine, ma sto benissimo perché Maria mi ha dato la forza. Perciò puoi restare qui quattro o cinque anni. Ti amo amore mio”.