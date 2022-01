“Buttatela fuori”. Manila Nazzaro viola il regolamento, beccata in diretta dalle telecamere del GF Vip

La trentatreesima puntata del GF Vip 6, in onda il 10 gennaio 2022, ha visto come sempre liti tra i concorrenti veterani, ormai rinchiusi nella casa dal 13 settembre. Le nomination hanno condannato tre donne: Federica Calemme, una delle new entry, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Giucas Casella ha incontrato la moglie Valeria Perilli, Manuel Bortuzzo si è confrontato con Soleil Sorge, mentre l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, è slittato al prossimo venerdì. È un’altra new entry la preferita del pubblico a casa. Si tratta di Nathalie Caldonazzo, che grazie al voto dei telespettatori ha conquistato l’immunità. L’ex volto del Bagaglino ha mandato in nomination Carmen Russo. Katia Ricciarelli, Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassie sono gli altri immuni votati dalle opinioniste e dai concorrenti del GF Vip 6.



GF Vip 6, Manila Nazzaro viola il regolamento

Carmen Russo nomina Federica; Miriana Trevisan nomina Soleil; Davide Rossi nomina Federica; Sophie Codegoni nomina Manuel Bortuzzo; Federica vota Carmen; Giacomo Urtis e Valeria Marini nominano Davide Rossi; Manila Nazzaro nomina Federica; Barù vota Federica; Soleil vota Miriana Trevisan, Giucas Casella nomina Manila Nazzaro.





Proprio Manila Nazzaro è finita al centro delle critiche per aver violato il regolamento del GF Vip 6. Dopo le nomination palesi, la concorrente ha spifferato i nomi dei nominati a Katia Ricciarelli, cosa assolutamente vietata dal regolamento del reality show: “Miriana da Soleil, Soleil da Miriana. Soleil ha preso anche da Manuel, boh ne ha prese… Manuel l’ha presa da Sophie che dice “tanto sappiamo che va via”.

Manila dice tutte le nomination fatte in stanza led a Katia, ma non si dovrebbe vero? #GFVIP pic.twitter.com/gFyMwlB2He January 11, 2022

I social hanno condannato il gesto di Manila Nazzaro e chiesto a gran voce un provvedimento: “Andrebbe messa al televoto d’ufficio”, “Non dovrebbe neanche fare accordi da regolamento ma il conduttore ha rimproverato solo le sorelle princess gli altri sono intoccabili. Quest’anno è delirio totale… Nessuna regola rispettata e nessun provvedimento”, si legge. E c’è anche chi chiede la squalifica per la concorrente.