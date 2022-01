Momenti di crisi nella casa del GF Vip 6. Non c’è dubbio che l’ingresso di Delia Duran abbia creato una nuova frattura all’interno dei due gruppi di vipponi, con Soleil Sorge sempre più lontana da alcune concorrenti, in particolare dall’amica Manila Nazzaro, con la quale ha sempre avuto un bellissimo rapporto.

In queste ore l’ex Miss Italia si è sfogata con Miriana, Valeria e Delia e ha avuto parole molto dure nei confronti dell’amica. I problemi sono venuti a galla quando Manila Nazzaro si è avvicinata alla moglie di Alex Belli per conoscerla meglio e darle il suo supporto. Questa vicinanza ha fatto saltare i nervi a Soleil Sorge e l’ha portata ad allontanarsi dall’amica. “Esiste il rispetto, esiste l’ascolto, esiste la comprensione, esiste l’accoglienza” è lo sfogo di Manila Nazzaro con Miriana Trevisan.

GF Vip 6, Manila Nazzaro contro Soleil Sorge

“Io non mi snaturo, sono fatta così, ti supporto se capisco che quelle parole non erano state dette per cattiveria (il riferimento è al caso di razzismo verso Ainett ndr) – ti che ti fa capire che le parole verso Sophie sono brutte e sbagliate, ma ti dico anche ‘ascoltami, ne vale la pena, incontrala’”, ha detto riferendosi a Delia. “Nel momento in cui ha visto che ho speso una buona parola per Delia, mi ha visto come una nemica e ha messo un muro”.





“Lei mi ha cacciato per quattro giorni dalla stanza dicendomi che non aveva voglia di parlare con me. Mi ha cacciata perché non voleva e ho accettato. Ma al quarto giorno che una persona mi dice ‘non voglio vedere nessuno, non voglio parlare con nessuno e neanche con te’, ma io che vado a elemosinare di essere ascoltata? Ma io sono una donna, non sono una ragazzina”.

Manila su Soleil ".. Ma tanto quando parlerà le applaudiranno e diranno brava.

4 mesi l'ho difesa contro tutti voi, anche quando era indifendibile, dai diciamo le cose come stanno"



Il bene, se vero, non si rinfaccia. Ma poi lei che pensa agli applausi?#gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/kBaMqx1kgj January 20, 2022

Lo sfogo di Manila Nazzaro continua a parla anche di come sicuramente il pubblico si comporterà di fronte alle parole di Soleil ed è qui che perde la pazienza e lancia una frecciatina al veleno: “Ormai ha la sua idea e quando parlerà le applaudiranno e diranno brava. Quattro mesi l’ho difesa contro tutti voi, anche quando era indifendibile, dai diciamo le cose come stanno per non lasciarla da sola. Nella gogna tra un po’ quando successe la cosa con Ainett”.