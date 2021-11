La storia (mai iniziata realmente) tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al GF Vip 6 è arrivata alla fine. Dopo le parole di Patrizia Mirigliani, mamma del concorrente, e la paura del giudizio dall’esterno, soprattutto quello del figlio Nicola, la showgirl ha deciso di allentare e cercare di vivere la loro amicizia con più distacco.

Durante le nomination della diciassettesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è scoppiato il caos in super led, quando Nicola Pisu ha deciso di mandare al televoto proprio Miriana Trevisan. Il concorrente ha motivato la sua decisione spiegando di non aver apprezzato alcuni comportamenti della Trevisan e di sentirsi preso in giro. Il clima è teso, i due alzano i toni e Miriana ricambia la nomination rivolgendogli un “cresci”.

GF Vip, bufera per l’attacco di Manila Nazzaro al vip

A quel punto la frase che ha fatto sobbalzare tutti, compreso il conduttore. “Cresci tu, vai dagli uomini che ti trattano male, è quello che ti meriti”. Caos in studio e in super led. “Nicola hai detto una cosa orrenda di cui dovresti vergognarti. – ha detto Alfonso Signorini bloccando la lite – Vergognati di questa frase Nicola, vergognati di questa frase e perlomeno chiedi scusa per cortesia perché questo è veramente sarebbe segno di grande educazione”.





Confidandosi con Carmen Russo e Manila Nazzaro, Miriana Trevisan ha spiegato di essersi allontanata perché negli ultimi giorni aveva notato qualcosa di strano in Nicola: “Mani è successa una roba assurda. Io da giorni cercavo di dirvi che faceva queste cose. Ora che ho capito com’è ho preso le distanze. Per questo non stavo nemmeno in camera con lui. Vedevo questa instabilità. Dovevo presentare lui a mio figlio?”.

SICURAMENTE LA FRASE DI NICOLA ORRENDA MA QUESTE :

“Vede nero e non ragiona

È instabile mentalmente

Non metterei mai mio figlio di fianco a un uomo cosi

Ha dei postumi che durano negli anni

Ancora il suo trauma”

SONO APPENA USCITE DALLA BOCCA di Manila, Miriana e Carmen #gfvip November 8, 2021

“Mi hanno detto cosa è successo, quella frase mi è bastata. – ha risposto Manila Nazzaro – Qua dentro non ci può… non c’entra più niente, è proprio fuori da questo contesto. Non è molto stabile lui. Non ci raccontiamo favole tesoro. Nicola non può continuare a rimanere qui, non riesce a gestire bene le emozioni e ogni volta dice frasi forti, questo percorso non lo aiuta“. Le parole di Manila Nazzaro hanno scatenato una pioggia di critiche sui social: “Manila ha appena detto che NICOLA non è stabile. Questa frase però è normale vero?”.