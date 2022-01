L’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha rotto alcuni equilibri che si erano creati nella Casa. In particolare sono entrate in conflitto Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, tre grandi protagoniste di questa edizione che hanno stretto un rapporto intenso. Durante la puntata di lunedì 17 gennaio, Soleil Sorge ha mostrato un certo disappunto nei confronti di Manila Nazzaro, dopo che l’ex Miss Italia ha accolto in maniera amichevole la “rivale” e nuova concorrente, Delia Duran. “Capisco la vicinanza a Delia ma anche un po’ meno. Gli sta dando più attenzioni anche del resto della casa”, ha detto Soleil Sorge in confessionale.

Quella che sembrava una forte amicizia ora sembra sfaldarsi. Manila Nazzaro è stata sempre molto vicina a Soleil Sorge anche a costo di prendersi qualche critica sia all’interno che all’esterno della Casa. Non è il primo scontro tra le due ma questa volta sembra che essersi incrinato qualcosa nel loro rapporto specialmente da parte di Soleil Sorge. Poche ore fa nel confessionale della casa ha dichiarato: “Il vero problema è che dal momento che io sto giù, Manila ha passato più tempo a parlare con Delia invece che starmi vicino”.

Anche Manila Nazzaro non le ha mandate a dire e parlando con Delia Duran si è sfogata: “Sono andata quattro volte da lei, mi ha stufato adesso. La gente non la deve implorare”, ha detto l’ex Miss Italia che si è mostrata delusa dal comportamento dell’influencer. Manila Nazzaro ha spiegato come lei ci sia sempre stata per Soleil Sorge, ma di non aver ricevuto lo stesso comportamento da parte dell’influencer: “Sono stata male io e che fai? Mi giri le spalle?”, confessando come la coinquilina, secondo lei: “Si sta facendo un film da sola e questo film le piace”.





Soleil Sorge, quindi, non è contenta dell’accoglienza che Delia Duran ha ricevuto da alcuni concorrenti, soprattutto Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro e durante l’ultima puntata ha parlato di mancanza di coerenza. “Magari le parole che hai avuto nei suoi confronti e il giudizio, dovevi evitarlo prima. Tutto questo buonismo mi sembra eccessivo, come sempre cercare di fare i paladini della bontà umana quando non lo siete”, ha sbottato Soleil Sorge, sottolineando la mancanza di coerenza dell’ex Miss Italia.

Nelle ultime ore sono stati Sophie Codegoni e Barù Gaetani a parlare con Manila Nazzaro e le hanno fatto notare cosa sta succedendo in Casa. In particolare Barù ha detto che Delia Duran avrebbe strumentalizzato Manila Nazzaro attaccandosi a lei e a Katia Ricciarelli e in questo modo le ha allontanate da Soleil Sorge. L’ex Miss Italia si è difesa spiegando che ha accolto Delia Duran come avrebbe accolto chiunque.