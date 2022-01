Poche ore ancora alla nuova puntata del GF Vip e tanta carne al fuoco: tra la attese protagoniste Manila Nazzaro ma c’è anche tanta attesa per scoprire come finirà il televoto che vede ai nastri di partenza Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella. La favorita per l’accesso diretto in finale è Delia, mentre l’ex Uomini e Donne insegue mentre l’illusionista sembra irrimediabilmente fuori dai giochi. Tante le indiscrezioni per stasera rilanciate da Federica Panicucci a Mattino 5.



“Intanto vi do una chicca, che riguarda la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Alex Belli riceverà una lettera molto appassionata da parte di Soleil, ma non solo”, ha spiegato la conduttrice stamani. E ancora: “Vi anticipo anche che molto probabilmente Gianmaria Antinolfi dovrà lasciare suo malgrado la Casa per impegni lavorativi, impegni professionali molto importanti. E vi voglio anticipare anche che i tre nominati – cioè Delia, Soleil e Giucas Casella – in realtà non ci sarà un televoto per l’esclusione bensì per votare uno dei primi candidati alla finale”.



Intanto Manila Nazzaro è ai ferri corti con Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Parlando con Giucas Casella, Miriana Trevisan e Jessica Selassié, ha accusato i due nuovi concorrenti di essersi avvicinati a Delia Duran solo ed esclusivamente per strategia.”A primo impatto, tutta questa voglia di…Antonio ha sempre gli occhi addosso a Delia”.







Quindi Manila Nazzaro continua: “So che lei è bella, ma adesso è anche al centro delle dinamiche. Io e Lulù abbiamo visto la stessa cosa contemporaneamente. […] Hanno anche l’ansia del poco tempo a disposizione. Sulla carta sono al momento l’anello più debole”. “Mi sembra tutto strano” ha continuato la Nazzaro riferendosi al comportamento assunto da Antonio e Costantino nei confronti di Delia.



Il nuovo corso di Manila Nazzaro sta piacendo poco ai fan. Tanti i messaggi arrivati in queste ore. “a quanto parla!!! Ho il mal di testa. Per me si è montata la testa!! Vuole sapere tutto…sa tutto…dispensa consigli a tutti come fosse l’innominabile!!! Non la sopporto più!!! Mandatela a lavare i piatti per favore!!!”.