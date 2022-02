GF Vip 6, per Manila Nazzaro continuano tempi non del tutto facili. Reduce dall’aspra polemica dopo le parole espresse sul conto di Nicola Pisu, la gieffina si è trovata nel bel mezzo del duro confronto persino con quella che ormai può essere considerata un’ex amica ovvero Soleil Sorge. E per chi pensa che tutto sia finito qui, si sbaglia. Infatti pare che Manila debba fare i conti anche con un altro inqulino della casa più spiata d’Italia.

Non mancano di certo i colpi di scena davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 6. Una convivenza ‘forzata’ tra inquilini dal carattere talvolta molto diverso, e Manila Nazzaro al centro del mirino per molti. Si schiera contro di lei anche Kabir Bedi, che pare non abbia metabolizzato bene la nomination da parte dell’ex Miss Italia.

Una delusione difficile da digerire, così pare. Infatti il gieffino non ha certamente perso tempo nell’esprimere il suo punto di vista in merito: “Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive…”, ha ammesso senza mezzi termini. Ovviamente dal canto suo Manila Nazzaro non poteva che restare sorpresa visto che si tratta solo di un gioco.





“Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva…” è stata la risposta di Manila, speranzosa che l’attrito andasse a stemperarsi nel giro di poco. Ne avrebbe parlato anche con la fidata confidente, Miriana Trevisan, in presenza della principessa Lulù.

“Qualunque cosa uno fa viene fraintesa…Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato…”, ha confidato Manila Nazzaro consapevole di sentirsi in un ambiente un tantino ostile: “La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire…”, ha così concluso.