Giornata di sorprese e aerei al GF Vip 6. Un aereo vola sulla Casa più spiata d’Italia, questa volta destinato a Sophie Codegoni: “Sofy, a te che sei la mia topina” è il criptico messaggio indirizzato alla ragazza, di cui però non è chiaro il mittente. Inizialmente Clarissa, consapevole che ‘topina’ è il soprannome con cui la chiama sua madre, è convinta che sia stata proprio lei a inviarle l’aereo.

Sophie Codegoni, però, non ne è convinta: “Questo non è un messaggio dalla mia famiglia, mi avrebbero scritto qualcosa per darmi forza”. “Può darsi che da quando sei arrivata qui ti sei un po’ confusa” dice Carmen Russo, riferendosi alla possibilità che possa essere stato un uomo a mandarle la sorpresa. L’ex tronista di Uomini e Donne non lo crede possibile, dal momento che nessuna delle sue frequentazioni ha mai utilizzato quell’appellativo per riferirsi a lei.

GF Vip 6, chi ha inviato il messaggio aereo a Sophie Codegoni

La ragazza è comunque felice del messaggio e ringrazia per la sorpresa, pur non sapendo chi gliel’abbia mandata. Chi sarà il mittente del dolce messaggio indirizzato a Sophie? A quanto pare Carmen Russo aveva ragione, perché a 24 ore dal volo dell’aereo sulla casa del Grande Fratello Vip si è scoperto il misterioso mittente del messaggio volato sulla casa di Cinecittà.





Dalle storie dell’influencer Amedeo Venza è spuntato il nome del mittente di questo misterioso aereo. A mandare il messaggio è stata proprio la mamma di Sophie Codegoni. L’esperto di gossip è stato contattato dalla donna per confermare il tutto.

“Mi ha scritto la mamma di Sophie e l’aereo l’ha mandato lei, perché in casa si chiamano ‘topini’”, ha scritto Amedeo Venza tra le storie di Instagram pubblicando anche la foto dello striscione che è volato sulla casa di Cinecittà.