Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ancora protagonisti del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi la prima coppia del reality show condotto da Alfonso Signorini ha subito un piccolo arresto, dovuto anche al comportamento troppo possessivo della principessa.

In puntata Manuel Bortuzzo aveva parlato chiaramente: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni […] Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”. Ma Lucrezia Selassié non sembra aver capito e nonostante le richieste del nuotatore lei continua a non lasciargli i suoi spazi.

GF Vip 6, la frase choc di Lulù a Manuel Bortuzzo

Dopo la puntata di lunedì Lulù ha nuovamente parlato con Manuel Bortuzzo spiegando di voler vivere questa storia nel migliore dei modi ma di voler trascorrere ancora più tempo insieme a lui. “Vorrei andare via, perché ho troppi stress qui dentro e non posso più sopportarli. Già ho tanti problemi gravi e pesanti nella mia vita capisci? – ha spiegato Lulù Selassié – Io voglio dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te”.





Manuel ha cercato di tranquillizzarla, spiegandole che nella casa lui ha bisogno dei suoi spazi: “Sai bene che per me il dormire con un altra persona è un piacere e come tale deve rimanere. Senti facciamo le persone mature. Se io ho il piacere di dormire con Aldo, ci dormo quando voglio. Siamo grandi e capiamo le cose. Ci saranno altre notti che dormiremo insieme”. IN queste ore Lulù è finita al centro della polemica per una frase – decisamente infelice – diretta proprio a Manuel Bortuzzo, che in quel momento era in piedi.

E lei dovrebbe stare con un ragazzo diversamente abile? Che pena mi fai Lulù #GFvip https://t.co/2Dppo5ZhJ6 October 6, 2021

“Mi piace essere piccola in confronto a un uomo”, ha detto guardando Manuel. Poi la frase choc: “L’uomo nano chi lo vuole” e scatenando anche risposta di Raffaella Fico: “No Lulù dai, non si dice così”. Tantissime le critiche social: “La frase di Lulù è triste ed infelice ma la cosa che mi irrita di più è che per settimane l’hanno fatta passare come quella sensibile e dolce della casa quando è un’egocentrica del caz… e anche una grandissima maleducata #gfvip”, “E lei dovrebbe stare con un ragazzo diversamente abile? Che pena mi fai Lulù #GFvip”.