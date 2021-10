“Non ce la faccio, vado via”. Lulù crolla, Manuel Bortuzzo sbotta. Bomba nella notte al GF Vip 6

Lucrezia Selassié minaccia di abbandonare la casa del GF Vip 6. La principessa continua a essere preoccupata per l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo, che in questi ultimi giorni sta cercando di ritagliarsi alcuni spazi solitari all’interno del reality show.

Lulù spiega a Manuel di aver compreso il malessere ha avuto nel corso degli scorsi giorni, ma di non capire se, oltre a tutto questo, ha anche dei problemi nei suoi confronti e che sta cercando di rispettare il più possibile le sue esigenze e i suoi spazi. “La differenza tra te e me è che… è come se tu te la vivessi male” dice Manuel alla principessa. Lulù spiega che spesso accade che lei si avvicini a lui per abbracciarlo, ma trova sempre un muro e tutto ciò la ferisce.

GF Vip 6, nuovo crollo di Lulù: “Vorrei andare via”

Il nuotatore ha cerato ancora una volta di spiegare a Lulù che la sua esperienza gli ha fatto capire priorità e problemi e che non può essere sempre la spalla per tutte le persone a cui si lega. “Io me ne sono accorto e forse è quello che è scattato in me. Tu puoi risolvere queste cose anche da sola, solo così, una volta uscita dalla Casa, riuscirà ad essere più forte”. Dopo un primo chiarimento Lulù ripropone lo stesso problema, il fatto di voler dormire più spesso con Manuel.





“Io ho tanti problemi, però volevo solo dirti che stasera volevo dormire con te. Allo stesso tempo non vorrei darti ansie e quindi sto zitta. Però se non parlo sto male e quindi non so cosa devo fare”, ha detto ancora Lulù, che a causa di questo malessere vorrebbe lasciare il reality. “Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via e l’ho detto alle ragazze. Io vorrei andare via, perché ho troppi stress qui dentro e non posso più sopportarli. Già ho tanti problemi gravi e pesanti nella mia vita capisci? – ha concluso Lulù Selassié – Io voglio dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te”.

Manuel ha cercato di farle capire che sicuramente dovrebbe vivere questa storia con più naturalezza e tranquillità: “Questa cosa del dormire bisogna risolverla. Anche perché poi sembra che io voglio fare i preferiti anche per il letto. Sai bene che per me il dormire con un altra persona è un piacere e come tale deve rimanere. Senti facciamo le persone mature. Se io ho il piacere di dormire con Aldo, ci dormo quando voglio. Siamo grandi e capiamo le cose. Ci saranno altre notti che dormiremo insieme”.