Sono momenti difficili quelli vissuti da Lulù Selassiè al GF Vip 6. La principessa di sente persa senza il suo Manuel, uscito dalla casa il 24 gennaio. “Sono entrato nella casa senza pensare all’amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima”, aveva detto il nuotatore.

“Quando passano gli anni – aveva detto ancora Manuel Bortuzzo – tra poco sono tre anni dall’incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare”, aveva detto parlando di Lulù Selassiè.

GF VIP 6, Lulù Selassiè si rilassa: “Ah, finalmente l’ho fatto”

Per poi ringraziare anche chi lavora nel dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Anche chi è dietro le quinte, sono tutti fondamentali. Perché hanno contribuito a un sogno, hanno fatto capire che la normalità è alla portata di tutti. E noi lo abbiamo realizzato insieme”.





Ma torniamo a Lulù Selassiè, che in queste ore si ha litigato con Sophie Codegoni e se l’è presa anche con gli autori del GF Vip 6 e Alex Belli: “Che figura di Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? Lo metti pure in prima fila. Io non l’avrei fatto venire nemmeno in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. È scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…”.

Io voglio lulu in finale dopo questo rutto che ha fatto e subito dopo ha detto ‘finalmente ho ruttato’ ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #GFVIP February 1, 2022

Dopo la sbroccata contro l’attore e il GF Vip 6, Lulù Selassiè è diventata trend topic su Twitter a causa di un video rimbalzato in rete. La principessa è intenta a mettere i calzini e si lascia andare commentando soddisfatta: “Ah, finalmente ho ruttato!”. Come detto, il video è rimbalzato ovunque tra meme e commenti esilaranti.