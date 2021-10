Ancora polemiche intorno alla figura di Lulù Selassié, che non è ben vista da una buona parte di pubblico. I suoi atteggiamenti al ‘GF Vip 6’ non sono sempre stati giudicati nel migliore dei modi dai telespettatori. In particolare, il suo essere morbosa nei confronti di Manuel Bortuzzo aveva fatto infuriare non poco moltissimi utenti, che avevano scritto messaggi pesanti contro la principessa etiope. La quale è nuovamente finita al centro di una vicenda spiacevole, a causa di sue pesanti dichiarazioni.

Nelle scorse ore In tanti si sono chiesti cosa fosse quel cerotto sulla fronte di Lulù Selassié. La principessa è infatti apparsa con una vistosa medicatura sulla fronte e in molti si sono incuriositi. In realtà Lulù ha avuto un piccolo incidente nella Casa. Ha infatti sbattuto la testa in bagno e le è spuntato fuori un bernoccolo. A prendersi cura di questa piccola ferita è stato proprio Manuel Bortuzzo. Ora invece, parlando con le sue sorelle, è esplosa di rabbia rendendosi protagonista di insulti clamorosi.

Fervono già i preparativi per la prossima puntata in diretta con Alfonso Signorini, che avrà luogo venerdì 29 ottobre su Canale 5. E mentre Lulù Selassié si trovava in veranda con Clarissa e Jessica, ha cominciato a proferire parole davvero incredibili nei confronti di una persona. No, stavolta non si è trattato di insulti riguardanti qualche compagno di avventura né di lamentele verso Manuel, ma ha preso di mira un lavoratore che si mette al servizio del programma per garantire loro visibilità in puntata.





A Lulù Selassié è stato preparato un vestito, che dovrà indossare durante l’appuntamento con Signorini. Ma lei non lo ha gradito affatto. Le due sorelle le hanno detto che l’abito non fosse poi così brutto da vedere, anzi se avesse apportato qualche piccola modifica sarebbe diventato perfetto. Queste rassicurazioni non sono servite nella maniera più assoluta, infatti lei è rimasta della sua opinione e ha bollato come fallimentare il lavoro dello stilista del ‘GF Vip 6’. Con dichiarazioni davvero dure.

Riferendosi dunque allo stilista, Lulù Selassié ha detto: “Mi fa cag…e, non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta. Non mi sento a mio agio, non mi piace e chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa schifo. Dovete cambiare mestiere, che me ne frega di questi sfigati”. Le sorelle si sono poi allontanate da Lulù proprio per evitare che potesse continuare con le sue invettive.