Lulù Selassié è al GF Vip 6 insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Fino alla scorsa settimana le tre principesse etiopi giocavano come un singolo concorrente, ma durante la scorsa puntata in diretta Alfonso Signorini ha dato l’oro l’annuncio dello scioglimento del gruppo per entrare in gioco come concorrente singolo.

Tra le tre sicuramente la più chiacchierata è proprio Lulù Selassié che però per i suoi ultimi atteggiamenti, come il comportamento ossessivo nei confronti di Manuel Bortuzzo, ha fatto indispettire il pubblico social ma anche le sue sorelle.

GF Vip 6, Lulù infrange di nuovo il regolamento

Durante le nomination è accaduto qualcosa di molto particolare e la protagonista è stata Lulù Selassié. Come la scorsa settimana la principessa ha avuto problemi durante le nomination e anche questa volta Alfonso Signorini si è infuriato con lei.





Tra Manila, Soleil, Sophie e le sorelle, Lulù ha scelto di nominare l’ex Miss Italia ma non è riuscita a dare una reale motivazione: “Ti faccio il nome di Manila ma non ho nessuna motivazione. Se non ho un motivo non me lo posso inventare“, ha detto la princess, violando di fatto il regolamento, in cui si spiega che per votare un concorrente è necessario dare una reale motivazione.

“Non siamo qua per scannarci Alfonso, se voi continuate a fare queste immunità noi non riusciamo a nominare chi, in realtà, vorremmo nominare. Nella mia lista magari quei nomi non ci stanno. Noi non siamo venuti qua per fare un match di boxe“, ha detto ancora Lulù cercando di giustificarsi.

si poteva scegliere tra queste 6 persone, ma li dentro sono in 18, non è normale, ha ragione Lulu #gfvip pic.twitter.com/k4VADvjhOP November 27, 2021

Ma Alfonso Signorini è stato inflessibile: “Parliamoci chiaro: la scorsa volta ti sei accasciata sotto al tavolo. Questa settimana mi dici: ‘Non ho un motivo per nominare’. Allora vai fuori dalla casa del Grande Fratello e arrivederci e grazie“, ha detto il conduttore infuriato.