Nella nuova puntata del GF Vip 6, quella andata in onda lunedì 31 gennaio 2022, Alfonso Signorini ha fatto diverse comunicazioni. Intanto, ovviamente, ha aperto la diretta con il famoso triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Poi il colpo di scena servito dal pubblico: tra Delia Duran vs Soleil Sorge e Giucas Casella al primo televoto verso la finale del GF Vip 6 i telespettatori, parole del conduttore, hanno fatto una scelta imprevista preferendo con il 52% di voti la new entry della Casa e moglie di Alex Belli.

Solo il 36%, invece per la sua rivale e influencer, al reality show di Canale 5 da oltre 4 mesi. Quindi, dopo la sorpresa e la gioia della stessa Delia Duran, ha aperto un altro televoto con la domanda “Chi vuoi in finale?”. Il vip più votato tra lei, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri sarà il primo finalista di questa edizione.

GF Vip 6, lo sfogo di Lulù Selassié nella notte

Sul finire della diretta del GF Vip 6, poi, una doccia fredda: “Come sapete la vita della casa dovrebbe essere regolata dal semplice buon senso che però ultimamente sembra mancare e non poco – ha detto Alfonso Signorini leggendo un comunicato – Rifiutarsi di indossare i microfoni, fumare in sauna in casa o in bagno non sono solo infrazioni del regolamento ma evidenti mancanze di rispetto nei confronti dei vostri compagni e del pubblico”.





“Il limite è stato superato troppe volte, per queste ragioni il vostro budget verrà decurtato del 50%”, la conclusione. Una punizione pesante, che ovviamente è stata molto commentata nella notte dai gieffini. Anche da Lulù Selassié, che in camera è sembrata molto agitata. Soprattutto però per la candidatura di Delia Duran alla finale del GF Vip 6 ma anche per Alex Belli e la scelta degli autori.

“Figurati… Alex Belli – è sbottata Lulù Selassié dopo la diretta del GF Vip 6 – Già che lo mettono in prima fila è un messaggio orribile. Come tratta le donne, la moglie”. “Io non lo avrei fatto nemmeno entrare in studio, tra l’altro. Per come è andato via dalla casa, contro le regole. È scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…”. L’attacco agli autori del GF Vip 6 è sembrato molto chiaro ma ha anche incontrato l’appoggio di numerosi telespettatori, evidentemente stufi di tutta la vicenda che ha visto coinvolti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.