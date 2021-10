Dentro la casa del Grande Fratello Vip gli animi si scaldano. Nella puntata di ieri sono volate parole grosse e scambi di accuse e colpi di scena: non ci sono state infatti eliminazioni. Tutto rimandato al prossimo venerdì 22 ottobre. Al televoto c’erano 4 donne: Raffaella Fico, Soleil Sorge, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni. Ad uscire dal lotto delle possibili eliminate è stata Soleil Sorge che ha conquistato l’immunità grazie al voto del pubblico.



L’influencer è stata infatti la più votata da casa e ha potuto scegliere il destino delle altre 3. Fino ad ora sono stati quattro i concorrenti eliminati dal Grande Fratello VIP. Il primo ad abbandonare la casa in seguito al televoto è stato Tommaso Eletti. Successivamente è stato raggiunto da Andrea Casalino e Samy Youssef. L’ultima eliminazione ha colpito Amedeo Goria. Ma a tenere banco e Lulù Selassiè.

Lulù Selassiè, interviene Gianmaria Antinolfi



Oramai è chiaro a tutti che la ragazza ha affrontato non pochi problemi in passato e che si è ritrovata spesso a essere vittima di eventi spiacevoli. Ne ha parlato lei stessa all’interno della casa e anche le sue sorelle, Jessica e Clarissa. Per tutti, pubblico compreso, è una ragazza fragile, da proteggere e non schernire.







Ieri Lulù Selassiè ha avuto un crollo nervoso. Una volta tornate nel salotto, però, non passa inosservata agli occhi attenti dei telespettatori la reazione di Manuel Bortuzzo. Il giovane è rimasto impassibile, freddissimo nei confronti di Lulù. “Manuel che usa il bicchiere d’acqua per bagnarsi gli occhi e far vedere che ha pianto RIDICOLO”.



Lulù Selassiè ha accusato il colpo e manifestato la volontà di lasciare il gioco. Pare che abbia addirittura chiesto agli autori non mandare in onda più clip di lei e Manuel. A frenare la principessa è stato Gianmaria Antinolfi: “Che dici? Ti devi vivere questa esperienza qua dentro. Dove vuoi andare? Cosa risolvi andando via e scappando? Non risolvi nulla. È vero che occhio non vede, cuore non vuole ma se una persona ti è dentro, ti rimane dentro. Devi rimare qua dentro e diventare più forte. Goditi questa esperienza perché non torna più. Non cercare una scusa in quello che è successo in passato, anzi impara dal passato”.