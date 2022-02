Forte scontro al GF Vip 6 tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. L’ex volto di Uomini e Donne stava rifacendo il suo letto insieme al fidanzato Alessandro Basciano, quando la principessa ha notato che le lenzuola prese dall’amica erano proprio quelle preferite da Manuel Bortuzzo le ha chiesto di poter fare cambio in modo da poterlo sentire più vicino.

Sophie spiega a Lulù di non aver fatto caso al colore delle lenzuola ma, anzi, le dice di aver evitato quelle con la fantasia a fiori perché immaginava potessero piacere di più. Nonostante le parole di Sophie, Lulù si infuria e pretendendo le lenzuola, fa notare alla compagna che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere lei a cedergliele subito.

GF Vip 6, Lulù litiga con Sophie Codegoni a causa delle lenzuola

“Allora la prossima volta vai e te le scegli”, dice Sophie innervosita dalla richiesta della concorrente. Così disfa il letto, toglie le federe dai cuscini e sfila il piumone dalle lenzuola a patto che provveda Lulù Selassiè a sistemare anche il suo letto: “Se le vuoi prendile però dopo rifai il mio”, le parole di Sophie Codegoni alla principessa.





Lulù Selassiè, quasi in lacrime, continua a spiegare all’ex tronista di Uomini e Donne di quanto le dispiaccia sentirla parlare con questi toni arrabbiati, per via di una carineria che sarebbe dovuta venire spontaneamente da parte sua. Lulù ha spiegato di sentirsi molto sola in casa. Per lei l’uscita di Manuel Bortuzzo è stato un vero e proprio colpo.

1 di 2 dopo lo scontro Sophie e Lulù#gfvip pic.twitter.com/aG4NCT4sJp January 31, 2022

In queste ore, però, la principessa ha avuto da ridire anche sugli autori e su Alex Belli. “Che figura di Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? Lo metti pure in prima fila. Io non l’avrei fatto venire nemmeno in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. È scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…”.