Durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha frenato l’entusiasmo di Alfonso Signorini sul flirt nato con la principessa Lucrezia Selassié: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni […] Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”.

Non solo parole, nelle ultime hanno fatto scalpore alcuni gesti del giovane nuotatore nei confronti di Lulù. A un abbraccio della principessa, Manuel Bortuzzo ha gelato la ragazza scansandola e dicendole di fare attenzione perché “questa camicia costa tantissimo”.

GF Vip 6, il brutto gesto di Manuel Bortuzzo verso Lulù

“Non capisco perché Manuel continui questo teatrino quando ormai è palese che a lui Lulù interessa poco”, “Manuel è uno dei miei preferiti ma in questa situazione preferisco Lulù almeno lei è sincera lui dovrebbe dirglielo che non è interessa proprio per non farla poi rimanere male”, erano stati i commenti dopo la messa in onda del video.





Ma in queste ore un altro gesto di Manuel Bortuzzo ha fatto infuriare i telespettatori. Entrato come uno dei papabili vincitori, il giovane ha incontrato il favore di tutti e anche dentro la casa ha instaurato un bellissimo rapporto con gli altri inquilini, in particolare con Alex Belli e Aldo Montano. Dopo questi episodi, però, molti telespettatori hanno criticato il comportamento di Manuel Bortuzzo e lo hanno attaccato pubblicamente.

Lei che si avvicina insistendo per baciarlo ❤️

Lui che cerca di spostarsi ma non riuscendo cede al bacio ❤️❤️❤️❤️

Lui che appena lei si gira si pulisce le labbra ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #GFvip pic.twitter.com/84wMwAWWmH September 29, 2021

Nelle ultime i concorrenti si sono truccati per sembrare delle statue e quando Lulù ha provato a fargli un bacio, Manuel le ha risposto “No, no, no non posso togliere il trucco. Ferma non posso togliere il rossetto che ho“. Dopo la prova, quando ormai erano struccati, Lulù è tornata alla carica, ha dato un bacio al 22enne, ma quando lei si è girata lui si è pulito la bocca.