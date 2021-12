Continuano discussioni e polemiche al ‘GF Vip 6’ e ad aver perso la pazienza nelle scorse ore è stata Miriana Trevisan, che non ha proprio sopportato alcune dichiarazioni di una coinquilina. E si è materializzato lo scontro faccia a faccia. La concorrente in questione ha iniziato a parlare male di alcune persone e l’ex di Pago ha subito affermato: “Sophie no, è durissima e prende le sue decisioni. Tanto tu sei sempre di parte, tu ti stai vendicando contro una ragazza di vent’anni, adesso dico basta”.

Intanto, Biagio D’Anelli ha parlato di lui e Miriana Trevisan sotto le coperte: “Aveva non una cac…la, sai quei pelucchi dei vestiti ce l’aveva qua. Siccome l’ha avuto per un bel lasso di tempo. Tanto che ieri sera sotto le coperte ho detto: ‘Dai, togli ‘sto coso’ e lei: ‘Ma come fai è una cosa intima…’. Con Giacomo abbiamo iniziato a ridere dicendogli che anche ieri mentre faceva la torta aveva sta caccola. Stamattina si rideva sotto le coperte perché Miriana ha esordito aprendo gli occhi: ‘Che c’ho una cac…a?’”.

La vippona che ha fatto perdere la pazienza a Miriana Trevisan ha però insistito: “Io sono entrata in camera, ho visto che la sua valigia era disordinata e mi ha detto che sono gentile perché falsa, non si fida e sono odiosa”. E l’ex ‘Non è la Rai’ ha aggiunto: “Questa cosa di Sophie che difende le Selassié non è affatto vero, perché non può dirti che le sei antipatica a pelle? Soleil lo dice al mondo”. Ma non è finita qua, perché successivamente Miriana ha proseguito nella sua invettiva contro la donna.





Dunque, Miriana Trevisan si è scagliata esattamente contro una delle nuove arrivate, Maria Monsè: “Ma tu capisci che senso ha dire ora queste cose? Non mi hai voluto dire una cosa che hanno detto a te, sei maliziosa. Che ca*** te ne frega, fammi finire di parlare Maria. Tu stai vedendo dei mostri, con me sono dolcissime. A me non piace questo di te, vieni a riportare cose che non sai. Stai spettegolando e stai mettendo zizzania tra me e lei, che ha già tanti problemi. Non bisogna fare a gare di dolori”.

Prima di concludere questo dialogo acceso con la Monsè, Miriana Trevisan ha chiosato in questa maniera: “A me non frega niente, anche se te lo avesse detto, sei tu che ti senti in una gara”. Quindi, non ha affatto creduto alle buone intenzioni della new entry, che si starebbe dunque comportando in modo sbagliato. Sono ormai tantissime le situazioni in bilico nella Casa più spiata d’Italia.