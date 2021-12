“Cafona e maleducata, fuori!”. GF Vip, bufera su Soleil Sorge: il brutto gesto contro Gianmaria Antinolfi

Lite al GF Vip 6. Protagonisti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che prima della cena si è resa protagonista di un siparietto decisamente imbarazzante. In passato i due concorrenti del GF Vip 6 hanno avuto un flirt, poi finito per decisione dell’influencer, e il loro rapporto nella casa è stato sempre tra alti e bassi.

Soleil Sorge ha spesso criticato l’ex per via del suo avvicinamento a Sophie Codegoni. Avvicinamento che secondo la gieffina sarebbe avvenuto solo per creare dinamiche utili alla loro permanenza all’interno della casa di Cinecittà. L’ultimo scontro tra i due è avvenuto nella serata di domenica 12 dicembre.

GF Vip 6, lite tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi per il vino

Intenti nella preparazione della festa, Soleil Sorge aspetta ad aprire il vino e quando Gianmarco le chiede di stappare lei risponde: “Sciò, fra un po’ la apro, puoi andare“, le ha detto la Sorge. Giustamente stizzito dalla risposta della Sorge, l’imprenditore le ha risposto a tono: “Mica l’hai comprata tu la bottiglia, non la offri a nessuno, dai forza, aprila“.





“Ehi, oh. Ma sei che diventi veramente brutto, amore? Anche meno. No, è che, poverino, non riesce a limonare senza bottiglia. Quindi è disperato per bere, capito?“, ha ribattuto Soleil Sorge scatenando un’altra risposta di Antinolfi: “Ha il dente un po’ avvelenato. Mi lasci aprire la bottiglia? Vogliamo bere tutti“.

L’influencer ha continuato a rispondere e ad attaccare Gianmaria Antinolfi come se la bottiglia fosse veramente sua e non di tutti i concorrenti della casa: “Nel momento in cui ti calmi e vai come le mosche io la apro. I don’t care so I don’t share. Never compare yourself to me. Never. Sai cosa faccio? Me la tengo per domani questa“. Sui social Soleil Sorge è stata massacrata, se all’inizio il suo comportamento poteva essere anche simpatico, con il passare delle settimane molti utenti hanno cambiato idea.

Ho visto il video di Soleil che nega a Gianmaria la bottiglia del vino (neanche fosse sua) a fatica per il fastidio che mi stava dando #gfvip December 12, 2021

“Vedo questi video e penso solo a quanto sarebbe stato bello vederla nella scorsa edizione. L’avrebbero spenta in 3 secondi e in due settimane avrebbe seguito la diretta da casa. Qui sembra la brutta copia di Francesca con la K. lei era simpatica però”, si legge trai commenti del video. “Ho visto il video di Soleil che nega a Gianmaria la bottiglia del vino (neanche fosse sua) a fatica per il fastidio che mi stava dando #gfvip”, “Che cafona!!! È di una cattiveria unica”, “Soleil ha davvero rotto i marroni, adesso basta”, “Una cafona raccomandata, “Schifosa e arrogante”.