Caos totale nella Casa del ‘GF Vip 6’ anche al termine della puntata in diretta di Alfonso Signorini. Siamo spesso stati in presenza di strascichi, visto che durante l’appuntamento escono fuori situazioni di cui se ne poi discute nella vita quotidiana. Ed è quello che è successo a due concorrenti, ovvero Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi, che hanno avuto un acceso litigio nel corso della scorsa notte. Un momento di grandissima tensione, seguito con enorme interesse dal pubblico.

Intanto, in puntata Sonia Bruganelli ha affermato, prima di essere interrotta: “Ma sai che anch’io ho dei poteri paranormali? Mi capita delle volte di addormentarmi e…”. E Signorini ha aggiunto: “Grazie” e stava per continuare con un altro tema, quando si è udito improvvisamente da Sonia: “Ma vaffa***, ma scusami”. Il conduttore Mediaset è rimasto a bocca spalancata, anche se ovviamente non si è offeso davvero. E ha chiesto delucidazioni ad una Bruganelli completamente in imbarazzo. Ma veniamo a cosa è successo ora.

La rabbia tra i due è scaturita dal fatto che Francesca Cipriani abbia deciso di nominare Gianmaria Antinolfi. La gieffina ha affermato: “Scelgo lui perché non ho digerito una cosa. Si vanta di volare con aerei privati, non si dovrebbero dire certe cose in un periodo così delicato. Anche per rispetto delle altre persone, ma ha detto questo, che va sul jet e che va soltanto in business”. E l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha deciso di affrontare la compagna di avventura e l’ha criticata per la scelta fatta.





Queste le dure parole di Gianmaria: “Per il rapporto che abbiamo non mi sarei aspettato la nomination. Poi anche il motivo non mi è piaciuto, perché devi dirmi che mi nomini per come gestisco l’amore? E davvero hai tirato in ballo i voli in business class? Non mi è piaciuto, per il bene che ti voglio. Con te sono sincero e questi gesti non mi piacciono. Vorrei un motivo più vero e inizialmente ti ho nominata perché non ti conoscevo benissimo”. Immediata è arrivata la replica di Francesca Cipriani.

Gianmaria e Francesca si stanno scannando nella stanza blu #gfvip November 20, 2021

Nonostante le accuse, Francesca Cipriani ha ribadito le sue convinzioni: “Te l’ho detto sempre in faccia che non mi tornavano alcune cose, non ti parlo alle spalle. Se ami una donna non puoi cambiare idea 48 ore dopo. Trovo che non sia elegante che tu parli di jet privati e voli in business class. Non mi credi che ti ho nominato per questo? Io non ti ho fatto pesare tue nomination più superficiali”.